¿Laura Acuña terminó con el papá de sus hijos? Foto destruye rumores

Los rumores de la separación se difundieron en redes sociales, luego de que la presentadora no compartiera fotos

Laura Acuña es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, cuenta con una larga trayectoria en los medios de televisión y actualmente lanzó su nuevo formato en YouTube llamado La sala de Laura Acuña.

Debido a su gran reconocimiento, muchas personas y seguidores de Acuña están pendientes de lo que pasa en su vida. Algunas cuentas de Instagram habían hablado sobre la posible separación de la presentadora y su esposo Rodrigo Kling, pues había quienes aseguraban que no habían vuelto a subir nada juntos y se les veía muy lejanos.

Además, tras una oleada de rupturas en el mundo de la farándula, la pareja no sería la excepción a ojos de muchos.

Cabe señalar que la presentadora no suele hablar de su vida personal y en varias ocasiones ha manifestado que le encanta que los demás no sepan nada de ese aspecto. No obstante, una de las cuentas que se encarga de compartir información sobre los famosos, subió una foto de la pareja.

En ella se ve la pareja feliz en compañía de sus hijos, por lo que muchos seguidores asumieron que los rumores eran falsos. De hecho, varios seguidores no tardaron en felicitar a la pareja, que es una de las más estables del mundo de la farándula colombiana.

A pesar de que ella prefiere no mostrar su relación, con sus hijos es diferente, pues en su Instagram abundan las enternecedoras fotos de sus pequeñas. De hecho, la santandereana publicó una historia con su hijo menor, mostrando lo tierna que es como mamá y la bella relación que tiene con sus hijos.

“My date forever” (Mi cita siempre) escribió la reconocida presentadora recordada por el programa ‘Muy Buenos Días’ del Canal RCN. Con esta foto y este mensaje, Laura dejó claro que su pequeño hijo Nicolás es el hombre que la vuelve “loca” y al que le dedica todo su tiempo.

Laura Acuña tiene dos pequeños y hermosos hijos, su hija mayor Helena y el pequeño Nicolás, y permanentemente los está presumiendo a través de sus redes sociales.

La confesión de Andrés Cepeda en ‘La Sala de Laura Acuña’

Una sorpresa se llevó la presentadora colombiana Laura Acuña luego de que se reuniera con el cantante Andrés Cepeda, en medio de su programa online de YouTube, cuando el artista le reveló cuál era de sus canciones favoritas. Además de hablar acerca de algunos detalles de su vida.

En La sala de Laura Acuña, el programa de la presentadora, Cepeda afirmó que una de sus canciones preferidas es la que lanzó con su grupo Poligamia, sin embargo, ante esta revelación, Acuña no podía creerlo, e incluso el artista afirmó que la reacción de Acuña era más común de lo que se pensaba, ya que esta melodía era poco conocida y es una pregunta frecuente en sus entrevistas.

“Me estás mamando gallo, Andrés”, fueron las palabras de la presentadora, actuando con sorpresa, al igual que su compañera de set, Cristina Estupiñán, a lo que el cantante continuó afirmando que algunos entrevistadores no conocen esta canción. “Como será que no la conocen. Muchas veces a uno le preguntan en las entrevistas: ‘¿Cuál es su canción favorita de todo su repertorio?’, y yo siempre menciono esta y me dicen: ‘¿Cuál?, ¿cuál es?’. Se llama Ciertas cosas”, aseguró el artista haciendo referencia a su producción predilecta.

Según informó el cantante, Ciertas cosas ha sido relanzada hasta en cinco ocasiones, por lo que Acuña se sorprendió aún más. Sin embargo, ante la promoción que se le habría invertido a la canción, aún así esta no habría llegado a ser uno de sus mayores éxitos y continuaría siendo desconocida por muchas personas.