Lina Tejeiro casi se va para la clínica por una molestia de salud | ¿Qué le pasó?

La reconocida actriz colombiana Lina Tejeiro contó a través de sus redes sociales el problema de salud que tuvo en los últimos días. De hecho, señaló que casi tiene que irse al hospital, pues se le presentó un dolor muy intenso.

La actriz había estado compartiendo en sus historias la mayoría de actividades que realizó durante los días anteriores; incluso, publicó varias fotos de su romance con Juan Duque.

La ausencia de la actriz fue preguntada por muchos, por lo que Tejeiro no dudó en contarles por qué había estado alejada de las redes sociales. A pesar de que muchos especularon que se trataría de algo importante que estaría pasando con Duque, Tejeiro reveló que fue un problema de salud.

“Les voy a contar por qué estuve tan perdida todos estos días. Sí, andaba compartiendo y disfrutando de una excelente compañía. Quiero contarles que me enfermé horrible… me dio una gastritis”, dijo inicialmente.

De acuerdo con las historias, Tejeiro ha tenido problemas de salud a causa de la enfermedad, pero el lunes pasado tuvo uno de los momentos más fuertes y dolorosos.

“A mí me encantan los tacos, me encanta el picante, me fascina. Entonces, pedí unos tacos y nos pusieron 3 salsas gigantes. La primera no era del picante que yo quería, la segunda estaba con picante [hizo gestos de conformismo], pero la tercera estaba picante y me encantó. Yo quería más picante y le eché más. Me los comí todos con picante”, explicó, al referirse a la comida que luego le provocó los dolores.

“La gastritis que me dio empezó como a las 3:00 a. m. Empecé a sentir como malestar y dolor. Tenía náuseas, ganas de vomitar y dije: ‘Debe ser por el dulce’. Me dolía la boca del estómago y a las 6:00 a. m. el dolor no se iba. Era horrible. Estuve a punto de irme para la clínica. Afortunadamente, por el seguro que tengo, me atendieron acá”, dijo.

Por otro lado, señaló que a pesar del tratamiento que recibió, todavía estaba padeciendo algunos dolores de estómago, pero con menor intensidad.

Tejeiro responde a críticas por su nuevo romance

Hace un tiempo, Tejeiro había contado en las plataformas digitales que ella estaba dispuesta a abrir su corazón con una persona, siempre y cuando ese hombre la cuidara. De este modo, luego de no saberse nada sobre la vida amorosa de la actriz, se confirmó que ahora sostiene una relación amorosa con el artista Juan Duque.

Como suele pasarle a las celebridades, hay quienes felicitan a Lina por su nueva relación de pareja, pero también existen cibernautas que no aprueban su unión. Respecto a los segundos, la colombiana no dudó en dar a conocer su opinión.

Luego de que Tejeiro y Duque se mostraran juntos, se han generando un sinfín de reacciones en redes sociales, pues la llanera tiene millones de seguidores en Instagram y el músico también acumula una buena cifra. De hecho, la dupla fue captada dándose muestras de cariño y en Twitter lanzando indirectas de su unión.

Sin embargo, aunque son más los que la felicitan, no pasan desapercibidas las personas que no toleran el nuevo amor de Tejeiro. Para algunos, “hay mucha pantalla” de por medio y otros no superan la antigua relación de la colombiana con el cantante de reguetón Andy Rivera. “La veré en dos meses llorando por Andy y diciendo que él siempre es el amor de su vida”, escribió un usuario digital.

Una de las características que más ha relucido en Lina es su carácter; la mujer de 30 años ha sido muy enfática en sus respuestas y, a su vez, en varias ocasiones no se queda sin expresar lo que verdaderamente piensa.

En esta oportunidad, recientemente, la actriz no quiso quedarse callada y envió un mensaje como respuesta a quienes critican su nuevo romance: “Me importa un culo que no soporten verme feliz, eso no es problema mío, no me voy a disculpar por existir”, escribió la actriz en su perfil oficial de Twitter.