Lina Tejeiro se destapó sobre Juan Duque; contó la verdad detrás del “rímel” y del fin de su relación: “Hice una catarsis”

Lina Tejeiro fue tema de conversación en varias plataformas digitales debido a que se han conocido varios aspectos de su vida personal desde hace varios años. La actriz y presentadora captó la atención de miles de personas tras lo que pasó en su relación con Juan Duque, los rumores de desencuentros con Andy Rivera, y los problemas de salud que enfrentó por cuenta de los biopolímeros.

Conocida por sus papeles en Padres e hijos y La ley del corazón, la celebridad decidió transformarse en 2024, lo que generó curiosidad entre sus seguidores, quienes tuvieron acceso a sus nuevos proyectos y producciones en los que trabajaría. Al regresar al mundo virtual, la actriz reveló que estaba lidiando con oportunidades únicas, una soledad que disfrutaba y un empoderamiento genuino.

Sin embargo, Lina Tejeiro fue blanco de comentarios por una entrevista que concedió en el espacio Vos Podés, de Tatiana Franco, donde abrió su corazón y se sinceró sobre cómo arrancó su marca de maquillaje, cómo aceptó su primer protagónico y qué pasó realmente detrás de la polémica con Juan Duque.

Lina Tejeiro habló de la canción de sus exparejas. | Foto: YouTube Vos Podés, el pódcast

De acuerdo con lo que se escuchó, Lina Tejeiro fue clara en la verdad que había detrás de la controversia con el famoso “rímel”, asegurando que esto no era realmente enfocado en su expareja. A pesar de que sus seguidores lo asumieron de tal forma, ella nunca lo vio como un foco para disparar en su contra.

La actriz afirmó en los micrófonos que aquel trino viral surgió como una tendencia, pero no venía de la mano de ninguna intención de hablar sobre el cantante. Allí enmarcó que había similitudes con la analogía que hizo, pues había detalles que no la hicieron feliz al final.

“Yo hice una catarsis, seguramente, tenía que sacar algo de mí, no era del todo verdad o del todo para él, era una tendencia que había en se momento... después los hombres entendieron que el rímel eran ellos, yo hacía parte de esa tendencia y lo hice en ese momento, explotó y le salpicó al que le tenía que salpicar”, dijo en la charla.

Lina Tejeiro y Juan Duque - Foto tomada de Instagram @juanduque - @linatejeiro | Foto: Instagram @juanduque - @linatejeiro

Al instante, la presentadora indagó sobre cómo le pareció el hecho de que Juan Duque adoptara el término de ‘rímel’, ya que él mismo asumió que estaba enfocado en la relación que sostuvieron. Lina Tejeiro comentó que fue gracioso para ella, pues hizo una jugada muy particular.

“Me pareció muy gracioso, me pareció audaz de su parte, es su momento, y si le salpicó (levanta las manos) problema mío no es”, dijo, a lo que agregó que sí pensaba que el artista había aprovechado las oportunidades que se dieron.

La celebridad apuntó que sabía que sus relaciones amorosas habían sido tóxicas y que no culpaba a nadie, pues eran rasgos que traía del pasado. No obstante, la actriz dijo que no permitiría que se pasaran límites en sus relaciones y se le faltara a los no negociables.