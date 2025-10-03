⁠Llane, ex piso 21, expuso la razón por la que abandonó la banda; lo invadieron los celos y la envidia: “Era muy conflictivo”

Piso 21 es una de las bandas musicales más queridas en Colombia conformada en este momento por David Escobar (Dim), Pablo Mejía (Pablito), David Lorduy Hernández (Lorduy), y Juan David Huertas (El Profe).

Si bien en este momento estos son los integrantes de esta banda intérprete de Déjala que vuelva, Puntos suspensivos, Me llamas, Besándote, Una vida para recordar, entre otras, hace unos años estuvo conformada también por Juan David Castaño Montoya, más conocido como Llane.

Piso 21 | Foto: Carlos A. Zambrano - Cortesía Paola España comunicaciones

Pese a que Llane tomó la decisión de abandonar el grupo en el año 2019 para emprender su carrera como solista y sanar cosas de su vida privada, guarda un aprecio especial por sus amigos, y así lo reveló recientemente en el pódcast Los hombres si lloran del actor Juan Pablo Raba.

Llane, ex Piso 21, habló de su salida de la banda

El cantante comenzó su charla afirmando: “Nosotros llevábamos 12 años y yo siempre me sentí como un mosco en leche”, dijo.

Juan David se centró en mencionar que él en toda su vida ha tenido algo que lo ha marcado y es que le cuesta encajar. En la conversación puso el ejemplo de las celebraciones del mes de diciembre y afirmó que aunque es muy familiar, llegó un momento en donde siempre la pasaba era con sus amigos.

“En la familia fui muy querido, pero siempre pasaba por ejemplo el 31 de diciembre nunca con mi familia sino siempre con la familia de los amigos míos, y aunque siempre fui muy familiar, nunca me mantenía tan ahí. Entonces era como ‘Los amo, pero me voy a vivir mi vida’”, añadió.

Además de eso, Llane también reconoció y confesó que tiene una personalidad fuerte y algo pesada, lo que lo llevó a tener y sentir ciertos conflictos.

“[...] Vine detectando que dentro de los grupos siempre fui muy conflictivo, muy peleadorcito, muy fosforito. Yo vengo de una familia que tiene un fosforito hermano, se estallan y creo que una de mis cosas en piso era eso, era muy conflictivo”, le dijo el cantante a Juan Pablo Raba.

De igual forma, Juan David mencionó que llegó un momento en su vida en el que sintió incomodidad al ver que dentro de la casa era uno, y fuera era otro, lo cual lo llevó a pensar mucho en lo que estaba viviendo.

Al ser tan jóvenes y estar rodeados de fama y éxito, el tema de las mujeres también se convirtió en un punto álgido para ellos.

“Me acuerdo muy bien que Dim y yo... Yo era por así decirlo como el galán, cada uno tenía su público pero yo como el de la carita, pero Dim siempre se llevaba a las que yo quería, y era como esa rabia y yo decía, pero porque este man siempre se lleva a las mujeres que a mí más me gustan”, señaló.

Llane, expiso 21, habló de los conflictivo que llegó a ser en la banda. | Foto: YouTube: Los hombres si lloran

Los celos y la envidia también se apoderaron de él, pero pudo caer en cuenta a tiempo: “Ellos están casados, ya están con hijos, y yo decía... pero yo me siento como un cagón. Estos manes ya están casados con hijos con una madurez y yo todavía con envidia, pues como con celos y huevonadas”, añadió.

Ya después de haber vivido todo esto, Llane llegó a la conclusión de que era mejor tomar un rumbo diferente, sanar cosas de su vida y decir adiós.