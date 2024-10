Lluvia de memes tras reacción de Marbelle por encuentro con el exnovio de su hija en ‘La descarga’: “Menos mal no llegó”

Sin embargo, aunque ya se cerró esta etapa, el último capítulo presentó un momento muy particular en el set de grabación, precisamente cuando llegó Camilo Cuervo, exnovio de la hija de Marbelle, al tocadiscos. El artista intentó pasar los filtros, pero su interpretación no fue suficiente para convencer a los entrenadores.

El joven solamente recibió el voto positivo de Maía y Gusi, mientras que Santiago Cruz se negó a pasarlo porque le faltó conexión con su presentación. Marbelle no tuvo la posibilidad de calificarlo, pero en su expresión se notó lo incómoda que estaba.

De hecho, la cantante de ‘Adicto al dolor’ no ocultó lo inquieta que se sentía, hablándole a la cámara y soltando interrogantes sobre lo que sentía.

“¿Este personaje es quien yo pienso que es?”, dijo Marbelle, girando a mirar a sus compañeros con una expresión de incertidumbre. “El ex de Rafaella”, mencionó, tratando de no gesticular mucho para que no fuera evidente a quien nombraba.