Luis Alfonso confirmó los invitados que tendrá en su concierto en El Campín; promete ser un show de lujo

La música popular ha cogido fuerza en Colombia y se ha consolidado en los últimos años como uno de los géneros más fuertes, al lado del reguetón.

Famosos cantantes como Pipe Bueno, Yeison Jiménez, Jessi Uribe, Paola Jara y Jhonny Rivera han llevado este género musical a escenarios nacionales e internacionales, donde cuentan con una amplia cantidad de fans y seguidores.

En medio de esta ola de artistas, un nombre que ha cobrado protagonismo desde hace un buen tiempo es el de Luis Alfonso, conocido también como El Señorazo.

Su estilo directo, la potencia de sus letras y su personalidad arrolladora lo han convertido en uno de los favoritos del público.

Con éxitos como Cacho x cacho, Chismofilia, Mi palabra contra la de ellos, El precio de tu error, Contentoso, La cantina, La ex, A usted qué le importa y Pero te vas a arrepentir, el artista atraviesa un momento dorado e inigualable en su carrera.

Luis Alfonso reveló los invitados que tendrá en su concierto

El cantante payanés está a tan solo cuatro días de vivir uno de sus sueños cumplidos: su concierto en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital, el Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Fue a través de su cuenta de TikTok que el cantante, también conocido como el contentoso, mostró una videollamada con grandes de su mismo género para invitarlos a formar parte del gran show que va a darles a sus fans.

A los dos primeros cantantes que mostró fue al gran Pipe Bueno y a Hernán Gómez, y les propuso cantar en el escenario "La cantina remix", canción que comparten juntos y con los que sueña compartir este momento.

“Oiga muchachos, ya que los pude coger aquí a todos, es que este próximo cuatro de octubre tengo el Estadio El Campín, mi primer campincito con la ayuda de Dios, tengo llenito, más de 40 y piola de mil de personas, vamos a tener un concierto el hp, entonces a ver si de pronto se animan pa’ que vayamos y cantemos la cantina“, dijo el payanés.

@luisalfonso Más bien prepárense para el roto que vamos a hacerrr en el Campín este 4 de octubre 🔥🔥🔥 Gracias por el apoyo parceros @pipebueno @HERNAN GOMEZ @Ciro Quiñonez @Yeison Majé oficial ♬ sonido original - Luis Alfonso

El primero en confirmar fue Pipe Bueno, con quien ya compartió tarima en el Campín en el concierto de Maluma en el mes de mayo. “Papi, ¿usted sabe contar? Papi cuente conmigo, yo estoy listo", confirmó.

Aunque esa cuota, esa dupla que él llama “Los tucanes del despecho”, parece suficiente, no para ahí.