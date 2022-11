Luisa Castro, expareja de La Liendra, lució un nuevo look y despertó todo tipo de reacciones

Luisa Castro se convirtió en una de las influenciadoras colombianas más comentadas de redes sociales durante algunos meses, debido a detalles que salieron a la luz sobre su vida sentimental. La paisa llamó la atención de miles de personas tras la ruptura sentimental que atravesó con el también influencer La Liendra, quien la impulsó bastante en los escenarios digitales.

Pese a que la joven no se mostró con ninguna pareja tras la ruptura amorosa con La Liendra, muchas miradas de los curiosos se posaron sobre su cercanía con la cantante Nath y las apariciones constantes que tuvo con Reykon. Aunque todo se quedó en rumores, varios seguidores de la creadora de contenido insisten en que existe un romance entre el cantante de música urbana y ella.

En medio de las noticias que surgieron al respecto en cuentas de chismes y algunos medios nacionales, Luisa Castro llamó la atención con una serie de clips que subió a su cuenta oficial de Instagram, donde quiso presumir su nuevo look. A pesar de que se trataría de una peluca, más de uno reaccionó la verla con esta imagen que adoptó.

De acuerdo con el video que salió a la luz, la influencer se dejó llevar por los tonos pastel y decidió lucir una cabellera de color rosa, la cual combinó con una blusa clara y unos guantes de color fucsia. Este look podría estar relacionado con una sesión de fotos, o la grabación de algún material audiovisual que saldrá a futuro.

Varias personas comentaron que la joven se veía mejor con tonos oscuros en su cabellera, además de que no le quedaba bien este cambio tan extremo. Algunos curiosos apoyaron este look y afirmaron que se veía “muy hermosa” y “diferente” a lo que normalmente se mostraba en redes sociales.

La Liendra reaccionó a rumores sobre el supuesto amorío entre su ex, Luisa Castro, y Reykon

La Liendra y Luisa Castro se ubicaron en el centro de distintos comentarios entre los curiosos, debido a la relación sentimental que sostuvieron en el pasado. Ambos se apoyaron y respaldaron en la creación de contenido, pero todo terminó de un momento a otro, por lo que las miradas de los curiosos se posaron sobre los posibles nuevos romances que entablarían a futuro.

Pese a que La Liendra confirmó su noviazgo con Dani Duke en 2020 y se mostró entusiasmado, uno de los detalles que llamó la atención de los seguidores del paisa fueron las oportunidades en las que habló de su exnovia y prefirió no mencionar su nombre. La joven influencer habló sin problemas de su excompañero, de quien no reparó ni soltó mayores detalles.

Sin embargo, recientemente, ambos quedaron en el centro de distintas noticias en las plataformas digitales, debido a la reacción que tuvo La Liendra al conocer sobre el chisme del supuesto romance que sostiene Luisa Castro con Reykon. El antioqueño no se guardó sus comentarios y soltó algunas palabras que despertaron opiniones en sus seguidores.

A través de una transmisión en su cuenta oficial de Twitch, el paisa indicó que se había enterado de estas especulaciones relacionadas con la vida privada de su exnovia. Mauricio Gómez, nombre de pila del creador de contenido, quiso aclarar que no le importaba en lo más mínimo lo que pasara con la joven, pero sí le parecía curioso esto.

“Yo me pillé un chisme de que Reykon está saliendo con esta otra persona que tuvo una relación conmigo, a mí no me importa, porque de verdad no me importa”, dijo al inicio de sus declaraciones, donde puntualizó también que les deseaba lo mejor a ambos.

“Pero es ahí donde dice uno: ‘Sí, yo fui el que los presenté, sospechoso’. Pero les deseo que sean felices, porque de eso se trata la vida, de superar y avanzar”, agregó.

Las personas no dudaron en criticarlo y reprocharlo por hablar del tema, ya que consideraban que si “no le importaba”, no tendría que estar reviviendo aquel pasado.