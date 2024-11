Recientemente, Luly Bossa recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir un video , el cual reflejaba cómo la realidad de la artista ya no era la misma desde hace meses. La colombiana no dudó en abrir su corazón y exponer las emociones que la inundaban día a día.

“Es como si me hubieran arrancado un pedazo de vida, como si me hubieran arrancado algo vital. No me puedo levantar tan temprano como lo hacía, tengo insomnio, todos los días lloro a mi hijo...trato de ocuparme y no de preocuparme, por eso siempre estoy luchando, haciendo cosas que los dos teníamos planeado hacer”, comentó.