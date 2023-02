Maite Perroni, de RBD, mostró su primera foto embarazada y reveló el sexo de su bebé

Maite Perroni, al igual que los otros integrantes de RBD, sorprendieron a millones de personas con el anuncio de su nueva gira Soy Rebelde Tour, que llegará a distintas ciudad y países como Brasil, México, Estados Unidos y Colombia. La banda mexicana se reencontrará con sus fans en los próximos meses, reviviendo esos recuerdos que quedaron en el corazón.

Los cinco integrantes regresarán a Colombia tras varios años desde la primera vez que se presentaron. - Foto: Instagram @rbd_musica

Sin embargo, en medio de la emoción por esta noticia, la atención de los curiosos se posó en el embarazo de Maite Perroni, el cual fue confirmado meses atrás por la actriz y sus allegados. La celebridad afirmó que le daría la bienvenida a su primer bebé, fruto del matrimonio que sostiene con Andrés Tovar.

La integrante de RBD despertó curiosidad en sus seguidores, quienes se preguntaron cómo sería su trabajo en la gira y cuáles detalles podría contar de esta etapa de su vida. La artista guardó silencio y mantuvo su proceso materno alejado de los medios, soltando la exclusiva con un medio mexicano.

La cantante compartió las primeras imágenes esperando a su bebé. - Foto: Captura de pantalla canal YouTube Maite Perroni

De acuerdo con lo que reveló en exclusiva para Caras, Maite Perroni posó por primera vez embarazada, mostrando su vientre y el tierno momento que vive en su realidad. La cantante se dejó ver en un contexto bastante importante de su presente, alistándose para darle la bienvenida al nuevo integrante de la familia.

La también actriz reveló en conversación con el medio que se prepara para ser la mamá de una niña, tal y como siempre lo deseó su pareja sentimental, Andrés Tovar. “Siempre quise tener una niña”, mencionó el compañero sentimental de la artista, quien aseguró que la amarían, la consentirían y la “apapacharían”.

De igual forma, en el diálogo exclusivo que concedió a Caras, Maite Perroni reveló que se enteró de que estaba embarazada durante sus preparativos de la boda, notando ciertos cambios en su cuerpo, en su ánimo y en la energía que llevaba por esos días. La celebridad se hizo la prueba y confirmó que había llegado el momento de tener esta experiencia, abriéndole su vida y su corazón a una pequeña hija.

Según lo que quedó plasmado en las imágenes, la cantante posó con atuendos negros, mostró su pancita y apareció en las imágenes junto a su esposo, quien también anheló este bebé.

Maite Perroni aclara cómo manejará su maternidad en medio de la nueva gira de RBD

Maite Perroni, quien interpretó a la ingenua Lupita en la novela Rebelde, anunció que será mamá este año, justo en medio de la gira de RBD, asunto que también le dejó un vacío grande a los seguidores de la banda, pues una licencia de maternidad significan mínimo 4 meses de inactividad laboral y eso se traduciría en muchas semanas sin la voz de Maite.

Esto también puso a los fanáticos de la banda con los pelos de punta, sin embargo, ella atajó todo de raíz y en entrevista con Lucía Roiz, editora de Latin Billboard, aclaró que todo está fríamente calculado para que ella pueda disfrutar del nacimiento de su primogénito y esto no intervenga con su participación en el tour.

La reconocida actriz se prepara para ser mamá (Foto por Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images) - Foto: Getty Images

“Estoy acompañada de mucho amor, de mucho apoyo y de una contención que me fortalece muchísimo para poder dar todos estos pasos tan importantes… También, el hecho de poder compartir esta nueva etapa es un reto y es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y que, además, mis amigas que ya tiene experiencia me van acompañando y coacheando, me van dando tips, consejos y sugerencias”, afirmó Perroni, dejando claro que Anahí y Dulce María serán las enfermeras oficiales de la actriz durante su embarazo y en el momento en que se convierta en mamá, pues ellas ya son madres.

Las dos actrices se han acompañado en momentos importantes de su vida. - Foto: Instagram @dulcemaria - @maiteperroni

“Es un momento muy especial, imagínate que año me espera. Me estoy preparando desde lo físico y lo emocional para poder vivir toda esta etapa que la verdad es una etapa hermosa, no me puedo quejar, al contrario, me siento bendecida y superafortunada. Estoy desbordada de agradecimiento, de amor, de plenitud, de muchas ilusiones y, por supuesto, de todo un proceso personal que estoy experimentando por primera vez”, añadió la también actriz, muy emocionada por el 2023 que tendrá.