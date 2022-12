Maite Perroni, de RBD, está de luto por un ser querido: “Tengo el corazón partido”

RBD se convirtió en el grupo sensación del momento con una serie de anuncios que comenzaron a inundar las plataformas digitales en los últimos días. Los mexicanos que integraron la banda se reunieron y decidieron darles un giro a sus carreras, retomando el sueño de toda una generación que anhelaba verlos en el escenario de nuevo.

En medio del auge que tomaron otra vez los cantantes, millones de personas comenzaron a reaccionar y demostrar la emoción que los invadía con esta noticia. Los fans corrieron a las redes sociales, donde quisieron interactuar con los artistas y demostrarles el cariño que aún conservan por ellos.

Sin embargo, una de las integrantes de RBD se robó la atención de los curiosos en los escenarios virtuales, luego de utilizar su cuenta oficial de Instagram para compartir una lamentable publicación. Maite Perroni, que le dio vida a Lupita Fernández en Rebelde, hizo un triste anuncio en su perfil.

Perroni compartió un emotivo video en el que mencionaba que estaba de luto por la muerte de un ser querido. La mexicana reveló que su perro, Sancho, había fallecido y la tristeza inundaba completamente su vida y estas festividades de fin de año.

En un clip con el que recopiló distintos fragmentos y fotos de su mascota, la intérprete de ‘Cuando el amor se acaba’ se despidió de él y afirmó que tenía el corazón partido en mil pedazos. La artista plasmó el amor que le tenía a su mascota y señaló que no le sería fácil lidiar con el dolor.

“Cómo no me vas a hacer falta, mi gordo, y sus ronquidos que se hacían sonar sin consideración… cómo no extrañarte Sancho hermoso si solo sabías dar amor. Tengo el corazón partido en mil cachitos, ojalá que tu alma sepa cuánto te amo y cuánto te extraño”, escribió en el pie de foto del post.

Al subir este video, Perroni recibió mensajes de aliento de varias de sus amigas, como Dulce María y Anahí, quienes no dejaron pasar el espacio para expresarle su solidaridad en estos duros momentos.

“Te amo. Te abrazo fuertísimo. Celebra todos los momentos que se quedan en tu corazón”, escribió la intérprete de Mia Colucci.

“Abrazo fuerte al corazón Mai”, mencionó Angelique Boyer, quien trabajó también en Rebelde, dándole vida a Vico Paz.

Es oficial: la banda mexicana RBD anuncia su reencuentro y tour 2023

Días atrás, el rumor de una posible gira –quizá de despedida– de la banda mexicana RBD para 2023 tomó fuerza, gracias a un video del influenciador Chismelliannial que despertó el interés de los fanáticos, quienes hace años no ven juntos a los integrantes de la banda en vivo interpretando sus canciones más famosas.

Antes de eso, los artistas habían comenzado a reunirse muy seguido por lo que llevaron a los curiosos a especular sobre los planes a futuro de la banda.

En las últimas horas, lo confirmaron a través de las redes sociales. Una noticia que dejó a más de uno con la boca abierta y a la expectativa de lo que sería, al parecer, su última gira de reencuentro después de varios años sin presentarse en un escenario en vivo.

A pesar de que el anuncio oficial fue realizado hasta este lunes 19 de diciembre, días atrás los integrantes de RBD (Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez) ocultaron todas sus publicaciones y borraron su foto de perfil, hasta hacer oficial el regreso por parte del grupo mexicano.

Con el lanzamiento del reel, los integrantes de la reconocida banda mexicana actualizaron su foto de perfil con el logo original de la agrupación.

En el link oficial se puede ver una cuenta regresiva con la leyenda “Prepara tu corbata, enero 19 2023″, además de una casilla para llenarlas con la información personal (nombre, ciudad y email).