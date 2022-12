¿RBD realizará su gira de despedida en 2023? Esto es lo que se conoce

La agrupación mexicana RBD ha sido todo un hito en Latinoamérica en lo que se refiere a bandas que han nacido de telenovelas o seriados, en este caso de la exitosa producción ‘Rebelde’, que logró cautivar a la audiencia entre 2004 y 2006.

Sin embargo, después de varios años de conciertos que se volvían tendencia en redes sociales por la cantidad de apoyo que recibían sus integrantes; Anahí, Dulce María, Alfonso Herrera, Christopher Uckermann, Maite Perroni y Christian Chávez, en 2008 anunciaron su separación.

Sus fanáticos recuerdan este anuncio con nostalgia debido a que muchos llegaron a pensar que podría durar más tiempo por la acogida que tuvo, pues logró vender más de 11 millones de discos en todo el mundo, pero los planes de los jóvenes cambiaron y prepararon entonces su última gira de conciertos que denominaron ‘Gira del adiós’.

Luego de su despedida, cada uno de los integrantes de la banda tomó su camino en el mundo de la actuación, la música e incluso la presentación, hasta que en medio de la pandemia decidieron darle una gran sorpresa a sus seguidores con su más reciente reencuentro en medio de un concierto virtual que, al igual que años pasados, fue todo un éxito en más de 80 países.

Este show llamado ‘Ser o parecer’ fue protagonizado por Anahí, Maite, Christopher y Christian interpretando sus recordados temas ‘Solo quédate en silencio’, ‘Enséñame’, ‘Bésame sin miedo’, ‘Un poco de tu amor’, ‘Nuestro amor’, entre otros. Dulce María no estuvo a causa de su embarazo y Alfonso Herrera se encontraba enfocado en otros proyectos laborales.

Ahora su nueva gira de conciertos es un rumor que lleva varios meses circulando en redes sociales, pero ha tomado fuerza en las últimas semanas porque parece que es cierto y sus presentaciones podrían estar programadas para el segundo semestre del próximo año 2023.

Según el tiktoker especializado en farándula Pablo Chagra, del canal ‘Chismillennial’, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez estarían planeando todo para deleitar a sus fans con una corta lista de conciertos que se darán en septiembre de 2023 en países donde la novela ‘Rebelde’, dejó una huella imborrable.

Además, aseguró que Alfonso Herrera no regresaría a hacer parte de la agrupación, sin dejar de lado que sí lo habrían invitado pero entre sus planes descarta la posibilidad de revivir RBD.

“Por ahí van a andar iniciando con todo esto y con las presentaciones, pero no crean que es ya el regreso. De lo bueno poco, pero a lo grande. Me enteré, me contaron, me dijeron, me susurraron al oído que van a ser pocas presentaciones en los países más icónicos en la carrera de Rebelde”, comentó Chagra.

Entre los posibles lugares que visite la banda podrían estar México, Brasil, Estados Unidos y España debido a la apretada agenda laboral y personal de los integrantes.

“No podías ni descansar”: Christian Chávez, de la telenovela ‘Rebelde’, se refirió a la grabación de la serie mexicana

Christian Chávez, quien concedió una entrevista para el programa del conductor Yordi Rosado, recordó y dio duras confesiones de cómo vivieron las grabaciones de la exitosa serie mexicana, hace 18 años.

“Era una locura, muy chingona, pero el ‘lado b’, era muy desgastante. (...) La fama y todo esto se va haciendo más grande, y entonces cuando te vuelves mundialmente famoso, ya no tienes tiempo para descansar, ya no comes bien y ya no duermes bien”, comentó.

Luego añadió: “Lo que pasaba es que grabábamos de 7 a 9 de la noche y ahí nos íbamos al set a ensayar las canciones y las coreografías de 9 a 11:30 de la noche y entonces a las 11:30 te ibas a tu casa, llegabas con toda la adrenalina a estudiar las escenas de tu siguiente día, dormías a la 1:30 o 2 de la mañana y te tenías que levantar a las 6 de la mañana para irte al llamado y obviamente todo eso de niño lo puedes, pero el tiempo te lo va cobrando”, sostuvo.

Ante la presión y el ‘desgaste’, los protagonistas vivieron ansiedad de maneras distintas; para Christian fue el inicio de un momento que afectó gravemente su salud, su vida personal y su carrera.