Majida Issa expuso condición de salud por culpa de un alimento que la hace llegar a desmayarse: “me resulta imposible”

Majida Issa habló de problema de salud cuando come ajo

El ajo no le sienta para nada bien a la actriz, por lo que tuvo que retirarlo de su dieta - Foto: Instagram @majidaissa | Foto: Foto: Instagram @majidaissa

La protagonista de Helenita Vargas apuntó que no comía nada con ajo y tampoco carnes, por lo que cuidaba su dieta y era muy rigurosa al momentos de alimentarse. No obstante, sí fue enfática en que esto apareció en el camino y no hay una razón aparente por la que cual se da.