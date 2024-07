Maluma alardeó costoso collar de diamantes y le llovieron críticas en redes: “Cada día más presumido”

Maluma es actualmente uno de los cantantes colombianos que mayor reconocimiento ha ganado no solo en el país, sino a nivel internacional, gracias a varias de sus canciones, con las que incluso ha llegado a convertirse en un referente musical del género urbano.

Maluma presume costoso collar con diamantes

Recientemente, el artista generó controversia en la red, todo por presumir un costoso collar que adquirió, por el que incluso mencionó que no le preguntaran el precio, l o que generó que le llovieran toda clase de comentarios.

“ Mi cadena es una chimba 1 OF 1 💎💎💎 Thanks @jacobarabo & @benjamin_arabov por creer en los soñadores de Medallo @blessd 🙏🏼🙏🏼 Ni pregunten cuánto costó ”, expresó el cantante en una publicación que hizo en su Instagram.

View this post on Instagram

Entre las distintas opiniones que le dejaron a Maluma por su costoso collar, destacan mensajes como: “Ya no me gustas ni cinco... con esa falta de humildad!! Shakira nunca ha hecho esto”; “Deja de ser tan estrambótico”; “Tanta vanidad, por Dios, vayan donde las personas no tienen ni qué comer, ni qué beber en La Guajira”; “Me gustas más cuando eres sencillo”; “No saben en qué gastarse la platica”.