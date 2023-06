Maluma mostró el antes y el después de su escultural cuerpo en redes, ¿sí cambió?

Atrás quedó el ‘Papi Juancho’ que Maluma mostraba en los escenarios y en las redes sociales viviendo una vida sin ataduras, reglas o limitaciones. Antes, este personaje solo estaba enfocado en disfrutar de la música, el amor y todos los placeres que se encontrara de frente, como visitar playas paradisíacas, comer platos de comida exótica y hasta ‘perrear’ con alguna chica bonita que estuviera en el momento y lugar preciso.

Ahora Maluma acaba de completar la imagen perfecta para ‘Don Juan’, su nuevo alter ego que viene construyendo desde finales de 2022 y que acaba de consumar con un logro que no muchos alcanzan y es muy difícil de lograr; un cuerpo escultural, saludable, tonificado y por supuesto muy sexy, asunto que el paisa está celebrando por todo lo alto en su casa en Medellín.

Maluma revela en redes cómo se veía antes de ser famoso - Foto: Cuenta de Instagram @maluma

Tal como lo mostró en sus historias de Instagram, Maluma por fin pudo comerse un gran filete de carne y dos huevos fritos en el desayuno, como premio a su constancia y su disciplina a la hora de mantener una rutina de ejercicios casi militar y una dieta estricta, que solamente le permitía comer las proteínas y carbohidratos necesarios para lograr un cuerpo casi perfecto.

Esta nueva faceta la va a necesitar ahora que empieza una gira de verano por Europa.

En los clips se puede ver al cantante como si fuera un niño comiéndose su plato de comida favorito, dejando ver que desde hace varias semanas no podía disfrutar de estos sabores por cuenta de su dieta. Además, que fueran las 6:30 de la mañana no impidió que tanto el artista como su nutricionista y mentor, José Fernández, disfrutaran de una copa de vino tinto a modo de festejo.

Foto: Instagram @maluma. - Foto: Foto: Instagram @maluma.

Estas historias se complementaron con una publicación de Maluma en su perfil oficial, en el que mostró el antes y el después de su cuerpo. En la primera foto, que es la portada del álbum, se ve al cantante con unos kilos de más y un poco ‘rellenito’ mientras juega ping-pong, dejando claro que, aun así, demostraba mucha sensualidad y sex appeal. En la segunda y tercera foto ya se puede ver al actual Maluma, con un abdomen perfecto, un pecho tonificado y un semblante mucho más delgado.

“Como muchos de ustedes yo también he estado en lugares y posiciones no muy favorables, pero el mensaje acá es que yo decidí salir de ahí y convertirme en mi mejor versión (falta mucho), pero sigo de pie y dejando que mi historia los motive a cambiar la suya. Les dije que viene ️DON JUAN️ y que me iban a ver como nunca antes.. ¡¡AQUÍ ME TIENEN MAS FUERTE QUE AYER!! Pd: Gracias infinitas a todas las personas que me han ayudado en este proceso, (ellos saben quienes son)”, escribió el paisa en su publicación.

Foto: Instagram @maluma. - Foto: Foto: Instagram @maluma.

Dicho álbum ya cuenta con más de 373 mil likes y una infinidad de comentarios en los que los fans del intérprete de Junio le declaran su amor y lo felicitan por sus logros. “¡Mucho trabajo! Gracias🙏”, “ya antojaron 😎”, “Maluma en su peor momento soy yo en mi mejor momento 😹”, “Me gustas un buen”, “¡A mí me gustas en todas tus versiones!”, “🔥😍 ¡¡Como sea sois lo más!!”, “Mi amor, usted es lindo de todas las formas 😍”, son algunos de los cumplidos para el paisa.

A pesar de que Maluma está feliz con su cambio físico, algunos de sus seguidores también reconocen que lo prefieren con “pancita”. Aún así, el cantante está feliz con sus logros y su corazón está debidamente depositado en una de las personas que siempre lo ha apoyado y acompañado en los últimos años, su novia Susana Gómez, quien no muestra mucho su rostro en las redes, pero sí su voluptuoso cuerpo.