Maluma vuelve a mostrar video que lo “mantiene humilde”, se trata de un robo

Maluma se ha convertido en una estrella de talla mundial gracias al éxito que ha tenido su música en la última década, en la que no solo se ha fogueado en los escenarios más icónicos del mundo, sino que también ha explorado diferentes plataformas como la televisión y el cine, donde ha mostrado su faceta de coach y hasta se ha codeado con estrellas de Hollywood como Jennifer López y Owen Wilson.

Sin embargo, siempre hubo un origen y el de Maluma está registrado por las cámaras de la televisión colombiana, porque fue en el país donde se empezó a mostrar como una de las promesas del reguetón y el género urbano y eso hizo que asistiera a eventos masivos donde tenía que dar declaraciones en medio de un multitud de fans ávidos de un saludo y una foto con él.

Maluma prepara nueva música para 2023. - Foto: Instagram @maluma

En redes sociales ha empezado a circular un video de una entrevista que el paisa dio al Canal RCN en un evento masivo. Este clip no solo ha hecho que millones de personas recordaran los inicios del cantante, también han aprovechado para convertirlo en meme y meterlo entre la tendencia de “momentos que mantienen humilde a los famosos”, todo porque cuando Maluma ya estaba despidiendo el segmento junto a la presentadora, un asistente estiró la mano y lo robó.

Lo que Maluma perdió ese día fue uno de sus aretes que tanto ostentaba con su look de “pretty boy, dirty boy”. Dicho robo fue en cuestión de segundos y todo quedó registrado ante cámara, pues la transmisión aún no terminaba y hasta se pudo ver la reacción del cantante, quien en esa época apenas tenía alrededor de 20 años y obviamente se quejó con las personas que hacían parte de su staff, pues no creía posible que en plena entrevista terminara sin sus pertenencias.

El cantante se mostró muy feliz con la compra de su nuevo carro - Foto: @maluma

El cip viajó en segundos por todas las redes sociales una vez fue rescatado y fue tanto el boom que hasta el mismo paisa lo replicó en sus historias de Instagram, donde demostró todo el humor con el que se toma la vida y hasta hizo una declaración al respecto que hace homenaje a aquellos fans que desde ese momento lo seguían con sus primeros éxitos. “Si usted recuerda este momento, usted es de los fans reales, de buena”, escribió el cantante en su publicación.

Esta no es la primera vez que Maluma muestra videos que “lo mantienen humilde”. Hace pocas semanas también circuló un video donde se rememora la participación del cantante en una de las temporadas del reality del Canal RCN Protagonistas de Nuestra Tele, donde no solo cantó sus éxitos de esa época, también tuvo que besar a una de las participantes: nada más y nada menos que a Yina Calderón.

Muchos cibernautas tildaron este momento como uno de los que “más humilde” mantiene al paisa, quien también terminó viéndolo y obviamente lo reposteó en sus historias de Instagram, desde donde la misma Yina lo vio y también reaccionó ante el clip, dejando claro que ella sabe desde hace mucho tiempo que el intérprete de Hawai “no deja de pensar en ella y la recuerda todos los días”, afirmación que hizo de forma irónica y satírica.

Por ahora el paisa se está preparando para iniciar su nueva gira de conciertos que tiene como primer destino Europa, aprovechando que ya se llegan las vacaciones de verano. Esta vez el antioqueño dará un show muy veraniego mostrando su nueva faceta musical “Don Juan”, que viene de la mano con los últimos sencillos que ha lanzado Maluma, como La Fórmula, La Reina y Diablo, Qué Chimba.