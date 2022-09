Marbelle arremete nuevamente contra gobierno y funcionarios: “Ahí está lo que ustedes escogieron”

La vallecaucana es ahora reconocida como una de las famosas de la farándula nacional que no tiene problema en hablar de política.

Desde que Gustavo Petro inició su contienda política para convertirse en el presidente de la República de Colombia, ha habido influyentes personajes públicos que no han estado de acuerdo con el accionar del economista de 62 años y la cantante Marbelle es uno de ellos.

La intérprete de ‘Collar de perlas finas’ se ha mostrado como una firme opositora al plan de gobierno que desde el pasado 7 de agosto se posesionó y a un día de cumplir el mes del traspaso de mando, el presidente Petro ha tenido que hacerle frente a situaciones que no deberían estar pasando en el país, como la masacre de siete policías en Huila.

En efecto, Maureen Belky Ramírez Cardona, mejor conocida en el gremio musical como Marbelle, no solo se ha hecho reconocer por su voz, sino que también ha mostrado que nada de lo que ha hecho el mandatario de la República la convence.

A diario, la cantante de 42 años suele dar a conocer su punto de vista en Twitter y en varios de sus trinos figura el nuevo gobierno, junto a cada uno de los funcionarios públicos que lo conforman.

Esto no es nuevo, pues han sido meses, e incluso años, desde que la vallecaucana es ahora reconocida como una de las famosas de la farándula nacional que no tiene problema en hablar de política. De hecho, en algún momento, la artista manifestó que no descarta la idea de ingresar a esta importante rama para el funcionamiento del país.

Desde luego, como pasa en la mayoría de los casos en redes sociales, Marbelle tiene seguidores que la apoyan constantemente como usuarios que no aprueban sus posturas. Sin embargo, la colombiana ha dado a entender que no le afectan las agresiones que ha recibido en los escenarios digitales y que seguirá escribiendo lo que piensa.

En ese sentido, una vez más, la cantante de ‘Adicta al dolor’ en las primeras horas de la mañana de este martes escribió un mensaje, a manera de indirecta, para las personas que votaron hace un poco más de dos meses en las elecciones de la segunda vuelta presidencial y apostaron por la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez.

“Ahí está… Lo que ustedes escogieron! Ahora dense palmaditas en las nalgas!”, escribió la vallecaucana que un día antes manifestó cuál es su sueño para el país: “Soñemos con el día en que Colombia vuelva a tener presidente”.

Ahí está …

Lo que ustedes escogieron !

Ahora dense Palmaditas en las nalgas ! — MARBELLE (@Marbelle30) September 6, 2022

Asimismo, entre las más recientes apariciones de la cantante en la red social del pájaro azul, reposteó la mordaz crítica del profe Carlos Antonio Vélez a algunos integrantes del Gobierno y del Pacto Histórico..

Por medio de su cuenta de Twitter, el periodista Carlos Antonio Vélez consignó: “Eligieron enfermos? ¡Apenas llevan un mes! Cuente... al jefe le duele el estómago y no cumple, el embajador habla enredado por una “gastro”... a una ministra le da “mareo” tanta pregunta sobre lo que no sabe y el senador es un alcohólico confeso con pipí alegre… ojalá se alivien pronto!”, fue la dura crítica del analista deportivo con más de cuatro décadas de experiencia en los medios de comunicación.

La potencia de la “vida” https://t.co/qJNtkK6WjS — MARBELLE (@Marbelle30) September 6, 2022

Las palabras de Vélez se relacionan con casos en los que se supo que a mitades de agosto el presidente Gustavo Petro canceló la posesión de dos de sus ministros y la ceremonia de militares en la Escuela José María Córdova por un “dolor de estómago”.

Hace unos días, la Ministra de Minas, Irene Vélez, peleó con periodistas, invitó a países a decrecer y armó escándalo queriendo traer gas de Venezuela.

Y, entre las polémicas más recientes, figura el congresista Álex Flórez, quien protagonizó un capítulo triste frente a la dignidad de su cargo y confesó que él tiene problemas con el licor.