María Fernanda Yepes salió en defensa de Camilo Sáenz por la lluvia de críticas, “no es una mala persona”

Es el caso del actor Camilo Sáenz, quien fue centro de fuertes comentarios , luego de que tras un reto de cocina, criticara el trabajo hecho por su compañero Franko Bonilla, lo que no fue del agrado de los televidentes.

Los malos comentarios hacia Sáenz aumentaron luego de que se diera su eliminación el pasado 24 de junio, cuando no logró convencer a los jurados con su tartar.

“Yo quiero decirle a Camilo que fue un gran competidor. “Cami no es una mala persona y realmente todo ese hate que le están tirando en redes no es así. Fue sincero, no siento que haya sido grosero, es un gran compañero”, expresó María Fernanda sobre su excompañero.