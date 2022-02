“Me acabaron de terminar”: el nuevo amor de Epa Colombia no duró nada

La empresaria no ha tenido días muy alegres en los últimos días, especialmente hablando de su situación sentimental. Hace un par de semanas se conoció que Epa Colombia terminó su relación con la futbolista Diana Celis y ahora contó que su nueva pareja le terminó.

Por lo que se sabe, la influenciadora llevaba unos cuantos meses saliendo con la persona, pero el amor acabó rápidamente, pues este jueves Epa confesó que su noviazgo terminó por decisión de su pareja.

La empresaria contó la anécdota con un poco de risa, pues no se le vio muy afectada por la situación. En el video, además de contar cómo fue su ruptura, le dedicó tiempo a lanzar unos cuántos chistes.

“¿Quién inventó el amor, amiga? Me acabaron de terminar. Yo trabajando juiciosa, creando un futuro y me terminan. No, amiga. Ya me dio rabia. Me voy a hacer extrañar por unos 20 días. Uno no tiene que entregarlo todo porque lo cogen y paila. A mí me pasan unas…”, dijo.

A sus seguidores les causó bastante curiosidad que la empresaria no demostrara su tristeza ante el hecho, por lo que no dudaron en hacer diversos tipos de comentarios como: “En unos días sale a declararle su amor a Diana, es puro ‘show’, ellas están juntas”, “Yo soy como Epa en el amor”, “Se quedó sin el pan y sin el queso”, entre otros.

¿Diana Celis golpeaba a Epa Colombia?

Desde que la influenciadora y empresaria de productos de belleza reveló que terminó la relación sentimental que sostenía con la futbolista profesional Diana Celis, los cibernautas han tratado de ahondar hasta lo más profundo para descubrir datos de los detonantes que hicieron darle fin al amor.

Daneidy Barrera Rojas se ha convertido en una figura pública que cambió su estilo de vida y se centró en la comercialización de queratinas. La mujer había estado por varios años con Celis; de hecho, la dupla había manifestado su intención de casarse y ser madres.

Sin embargo, hace semanas la joven de 25 años les dijo a sus seguidores que no se quería engañar y que había malentendidos; explicó que no sostenía una relación con otra persona, tras los rumores que indicaban que había sido infiel.

La situación estaba turbia, se sabía que Epa ya no compartía un lazo afectivo con Diana, pero las razones no eran del todo claras, hasta que en una última entrevista a través de Instagram la bogotana decidió romper el silencio y sincerarse desde su propio cuarto.

Por medio de una transmisión en vivo, que publicó el perfil oficial de la cuenta Más Rechismes, Daneidy se encontraba hablando y, entre dicho y dicho, la joven aseguró que lo que Celis le hizo “no estuvo nada bien”.

Epa mencionó una metáfora, “todos se están yendo de la casa”, como presunta indirecta por su fin con Diana, pero, después de eso, nadie esperaba que la ‘influencer’ diera a conocer información delicada; según la declaración, hubo golpes en la relación.

Antes de sincerarse, dijo que se ha sentido atacada por los demás, pero lo que realmente pasa es que “la gente no sabe lo que le hicieron”. Expresó que Diana no es capaz de contarlo y que sus acciones solo están dadas a partir de estados de fondo diciendo “estoy mal, Dios, te amo. No, amor, Dios no permite que le peguen a una persona, amor, ni que la humillen, ni que la traten mal”, dijo la empresaria, mientras indicaba que ella jamás esperaba haber merecido eso.