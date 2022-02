El anillo con el que le pidieron matrimonio a la actriz Sara Corrales

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Sara Corrales, quien participó en el reality Protagonistas de novela y en producciones como Vecinos, mostró su lujoso anillo de compromiso, el cual le dio su novio, el mexicano Rafael Gutiérrez, con quien lleva varios años de relación.

En las postales, la actriz posa con su novio mostrando la mano, y en otra se puede apreciar un primer plano de la lujosa sortija.

La actriz acompañó el mensaje con un emoticón de un anillo, dando a entender que su novio se decidió a dar el siguiente paso en la relación.

En las imágenes también se ve el momento en que su novio se arrodilló y le pidió matrimonio en medio de la calle y la cara de sorprendida de la actriz.

La pedida de mano, según se puede ver en la cuenta de Instagram de la actriz y modelo, habría sido en España, aunque todavía se desconocen los detalles del especial momento.

Posterior a la pedida de la mano, Corrales publicó varias historias en las que se ve con su ahora prometido en un balcón de Madrid de la mano y mostrando el anillo.

Sara Corrales reveló quién es su “cosita deliciosa mexicana”

Sara Corrales está dando de qué hablar en redes sociales por cuenta de su vida personal y de la persona que le robó el corazón.

Mientras realizó una dinámica de preguntas y respuestas en su perfil oficial de Instagram, en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, alguien le preguntó quién era la persona con la que estaba compartiendo su vida sentimental.

Sin dudarlo, la actriz contestó con una foto abrazada junto a su actual pareja y con el mensaje “es una cosita deliciosa mexicana”. Allí se pudo revelar que continúa su relación con Rafael Gutiérrez.

Corrales ya lleva un buen tiempo en esta relación, aprovechando que se encuentra radicada en territorio ‘manito’ en donde acaba de terminar de grabar una producción audiovisual.

“¡Estas fotos fueron en medio del rodaje de mi última serie que hice en México! Mi personaje se llama Cindy y me enamoré de ella no saben de qué manera, es una mujer increíble que yo sé que ustedes también van a adorar. Después les comparto más de esta maravillosa serie que aún no sale al aire”, publicó hace poco en su Instagram.

Esto confirma que la colombiana ha tenido estabilidad amorosa, ya que en febrero de 2021 también le confirmó al comediante Suso, en el programa The Suso´s Show, que su corazón ya tenía un dueño.

“¿Usted qué hace abrazada en prendas menores con este señor? ¿Es un profesor suyo? Inmediatamente Sara contestó que no y que efectivamente era su novio. “Siento romperte el corazón”, le dijo la actriz a Suso.

“Estoy contenta, tranquila, estable”, agregó en su momento Corrales tras los elogios del comediante al físico de su pareja.

Así fue la bienvenida al novio de la actriz Sara Corrales en Colombia

El sabor colombiano no se queda atrás en ninguna celebración; es costumbre que cada vez que llega una visita a una casa o lugar del país, se le reciba con los brazos abiertos, con buena música y un plato típico que rebose de sazón. Tradición que la actriz, modelo y empresaria Sara Corrales, no dejó pasar y, aprovechó para darle la bienvenida que se merecía a su novio Rafael Gutiérrez, a sus amigos y familia provenientes de México, quienes llegaron a visitar este maravilloso país.

La celebración se dio en la casa de Corrales, los videos del encuentro fueron publicados en la cuenta de Instagram del novio, sin embargo, fue la actriz quien presentó a todos la fiesta que había armado, la cual incluyó, además de una suculenta bandeja paisa, toda una papayera.

“Ayayay esto es lo que pasa cuando uno viene a la casa con la familia a comerse una bandejita paisa”, fueron las palabras de Corrales en medio del video, mostrando el plato con los frijoles, el aguacate, el chicarrón, el chorizo, el plátano, entre otros ingredientes. En ese mismo momento, anunció que había sido el “pajarraco” quien había preparado la comida.