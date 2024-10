“Me estaba buscando la policía”: Yeison Jiménez reveló detalles de preocupante situación que vivió

En la actualidad, Yeison Jiménez es conocido como uno de los artistas de música popular con mayor reconocimiento, pues a lo largo de varios años ha logrado popularizar sus canciones alrededor de Colombia y el mundo.

Su talento para la composición y la interpretación de éxitos como Aventurero, NI te tengo ni te necesito y Mi venganza ha permitido que miles de personas se interesen por llegar a sus conciertos para disfrutar de los shows que prepara en compañía de su equipo de trabajo, por lo que, en el transcurso del año realiza varias presentaciones en las que sus más fieles admiradores lo reciben con los brazos abiertos en las ciudades y pueblos más importantes de cada región.

Yeison Jiménez, cantante de música popular | Foto: Instagram @yeison_jimenez

Sin embargo, en medio de su pódcast Camino al éxito, el artista oriundo de Manzanares, Caldas, reveló que tuvo un gran problema al no lograr llegar a tiempo a uno de los eventos para el que fue contratado.

“Yo venía muy cansado, cantaba en Medellín para un concierto, y yo siempre me quedaba en un hotel del que no vamos a mencionar el nombre y resulta que es día la reserva me la hicieron en un hotel que se llamaba exactamente de la misma forma, pero solo le cambiaba una palabra. Yo llegué al que me reservaron y me acosté a dormir”, afirmó frente a las cámaras.

No obstante, en medio de su tiempo de descanso, la situación dio un giro inesperado, pues con el paso de las horas logró despertarse para darse cuenta de que ya había pasado la hora en la que debía haber hecho presencia en el lugar.

“Siempre me tomaba valeriana o alguna vaina para descansar y a mí siempre me despiertan, pero resulta que yo me despierto a la 1:30 de la mañana y yo sabía que ese negocio lo cerraban a las 2:30 y yo dije ¿Qué pasó?, ¿por qué no me han despertado?, ¿qué pasó con el concierto?”.

En medio de la preocupación, el cantante tomó su celular y se llevó una gran sorpresa a darse cuenta de varias personas lo estaban tratando de contactarse con él para conocer su paradero.

“Cuando prendo el teléfono porque yo siempre lo apago, tenía 70 llamadas perdidas y me estaba buscando la policía, dijeron que me habían secuestrado (...) Pues resulta que todo el equipo de trabajo se fue a despertarme en otro hotel, pensando que yo estaba ahí, cuando yo estaba en un hotel muy lejos”.

En ese momento, Yeison se dio cuenta de que, la única solución ante el inconveniente era tratar de llegar lo antes posible al lugar en el que tenía que cantar para lograr resarcir su error y tener la oportunidad de interpretar sus canciones.

Sin bañarme, me tocó ponerme la ropa, echarme agua en la cara y llegar cantar. Estaban que me mataban. Yo igual les expliqué que estaba en otro hotel y fueron a buscar a uno en el que yo no estaba”, finalizó frente a las cámaras.