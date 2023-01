Melissa Martínez dejó a más de uno suspirando con foto en vestido de baño

La presentadora y periodista deportiva Melissa Martínez se encuentra de vacaciones en el Caribe, allí ha disfrutado de la compañía de su familia y ha compartido parte de sus experiencias en las redes sociales.

El nombre de la comunicadora resonó por varias temporadas del 2022, pues Martínez terminó su matrimonio con el futbolista uruguayo Matías Mier y fue la sensación, en los pocos días que estuvo, en el Mundial Qatar 2022. Por esto, sus seguidores la han apoyado y no dejan de mencionar la belleza que tiene.

La popularidad de Melissa es de hace años, pues logró consolidarse como una de las periodistas del deporte más mencionadas en las plataformas digitales. De hecho, sus más de dos millones y medio de seguidores en Instagram lo prueban y, por ello, cualquier aparición que hace la soledeña en los escenarios sociales es automáticamente retribuido en los portales de chisme y entretenimiento.

Una vez más, la multifacética mujer logró acaparar la atención de los usuarios digitales luego de subir una fotografía diferente a las que normalmente publica: apareció luciendo un vestido de baño.

En otras oportunidades, Martínez ha sido enfática que son muy pocas las fotos que sube luciendo su figura en vestido de baño, pero que eso no quiere decir que no le guste. Así mismo, la presentadora es considerada como un ejemplo a seguir para muchas personas, ya que suele mandar mensajes de empoderamiento y autoestima.

Cabe señalar que en sus inicios, la periodista deportiva tenía otro aspecto y luego tomó la decisión de cambiarlo por su salud, entre otros factores. Ahora, la comunicadora tiene una figura tonificada y lo complementa yendo al gimnasio y alimentándose saludablemente.

Para esta ocasión, Melissa Martínez estuvo de visita en La Guajira, en el norte caribeño de Colombia, donde posó con un vestido de baño enterizo, unas gafas de Sol y con el cabello recogido.

Para darle contexto a la fotografía, la comunicadora social escribió: “Buenos!!! Así se acaba, pero comenzará mucho mejor. Me han preguntado mucho a dónde vine a terminar el 2022″.

Enseguida, los seguidores de la periodista comentaron: “El que se fue perdió 😍”; “Mucho monumento de mujer”; “Belleza tropical ❤️”; “Después de mi hija, mi esposa y mi madre eres la más hermosa”; “Combinación perfecta entre color, belleza, ternura y picardía”; “Eres una excelente profesional y un espectáculo de mujer... Un Feliz Año le deseo”.

A continuación, la reciente fotografía que compartió la presentadora y locutora colombiana, con la que dejó a más de uno suspirando:

Se mostró cantando con mucha emoción

Como usuaria activa en redes sociales, especialmente en su cuenta personal de Instagram, Melissa suele con frecuencia compartir sus vivencias y su día a día con sus más de dos millones de seguidores.

Días atrás, la comunicadora no pasó desapercibida con sus seguidores por la forma en la que cantó, ‘a grito herido’, la letra del tema musical Mientes de la banda Camila, después de terminar la jornada laboral y cuando se dirigía rumbo a su vivienda en su auto.

“Voy, de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy. En mí no queda espacio para ti…Y el tiempo hizo lo suyo y comprendí, las cosas no suceden porque sí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes. Me haces daño y luego te arrepientes”, son algunos de los apartes de la canción que canta Melissa en una de sus InstaStories.

Pese a su separación con el futbolista uruguayo Matías Mier, los fanáticos no han dudado en relacionar su contenido en redes con su situación sentimental, a pesar de que Melissa, en muchas ocasiones, ha dejado claro que sus historias no tienen dedicatoria alguna.