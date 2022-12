Mexicano pensó que Medellín tenía mar y alquiló barco por $ 11 millones; su mamá no lo baja de “pendejo”

Mau López, uno de los influenciadores más reconocidos de México en la actualidad, sorprendió esta semana a todos sus seguidores y compartió la incómoda situación que vivió durante el inicio de las vacaciones de fin de año.

Por medio de un video publicado en TikTok, el creador de contenidos explicó que junto a su familia decidieron conocer Bogotá, Medellín y Cartagena, por lo cual le encomendaron la tarea de reservar una actividad para pasar una agradable experiencia en nuestro país.

“Me asignaron solamente una cosita y claramente la embarré. Me dijeron (la familia) que debía reservar un barco para pasear. Pensé que era realmente sencillo, me pasaron el contacto y solamente debía mandar un mensaje con la fecha”, indicó inicialmente.

El tiktoker, sin embargo, manifestó en la pieza audiovisual que se confundió y alquiló el yate para las fechas que iban a estar en la capital antioqueña, puesto que pensó que esta también tenía mar.

“Mi mamá me escribe y me dice: ‘Mau, reservaste el barco para las fechas que vamos a estar en Medellín, y en Medellín no hay mar. No nos quieren devolver el dinero’”, agregó López.

Luego, puntualizó: “Lo reservé claramente para las fechas que vamos a estar en Medellín. Vean cuál fue la excusa que le di a mi mamá: Yo pensé que Medellín era mar. Maluma es de ahí y siempre sube el mar. No es mi culpa”.

El creador de contenidos mexicano compartió finalmente otra publicación y manifestó que su madre sigue disgustada por el error que cometió, ya que les hizo perder cerca de 11 millones de pesos.

“No estoy listo para ir a Colombia. Mi madre está un poco disgustada por lo que pasó. Ella fuera de cámaras me hace los putazos psicológicos, así como cuando te dicen que eres el más pendejo del mundo, o que no sirves para nada”, concluyó.

Famosa influencer dice que su trabajo es muy pesado

Lola Lolita, quien tiene tan solo 20 años de edad, es una de las influenciadoras más reconocidas actualmente de España y cuenta con cerca de 12 millones de seguidores en sus diferentes redes sociales.

Igualmente, la joven se convirtió hace unos días en tendencia debido a que generó un fuerte debate con respecto a la dureza de dedicarse a la creación de contenidos, actividad que cada vez se vuelve más popular en el mundo.

“Ojalá yo también pudiera ser influencer y vivir del cuento. Lo ven todo superidílico, la gente ve solo ahí un par de tiktoks de 15 segundos y un par de historias y dice: joder esta chiquita no ha pegado ni un palo al agua, pero no tienen ni idea de todo lo que hay detrás y no me voy a poner aquí a dar chapa”, señaló la ibérica en un programa de su país.

Estas declaraciones de la joven tiktoker provocaron todo tipo de reacciones y críticas en las plataformas digitales. Incluso, ElXokas, Ibai Llanos, ElMillor y Bonbon Reich, famosos streamers, se pronunciaron sobre este tema.