Famosa influencer enciende el debate y dice que su trabajo es muy pesado: “Nadie sabe qué hay detrás”, dice

Lola Lolita, quien tiene tan solo 20 años de edad, es una de las influenciadoras más reconocidas actualmente de España y cuenta con cerca de 12 millones de seguidores en sus diferentes redes sociales.

Igualmente, la joven se convirtió hace unos días en tendencia debido a que generó un fuerte debate con respecto a la dureza de dedicarse a la creación de contenidos, actividad que cada vez se vuelve más popular.

“Ojalá yo también pudiera ser influencer y vivir del cuento. Lo ven todo superidílico, la gente ve solo ahí un par de tiktoks de 15 segundos y un par de historias y dice: joder esta chiquita no ha pegado ni un palo al agua, pero no tienen ni idea de todo lo que hay detrás y no me voy a poner aquí a dar chapa”, señaló la ibérica en un programa de su país.

Estas declaraciones de la joven tiktoker provocaron todo tipo de reacciones y críticas en las plataformas digitales. Incluso, ElXokas, Ibai Llanos, ElMillor y Bonbon Reich, famosos streamers, se pronunciaron sobre este tema.

MimiXXL, reconocido youtuber español de 39 años, también entregó su opinión y aseguró que en la actualidad existen muchos tipos de creadores de contenidos. Además, puntualizó que cada quien maneja su tiempo como le plazca.

“Lola Lolita es un perfil de influencer que sube vídeos con un audio que ya existe, es un contenido que ha hecho otra persona y solo debes recrearlo. No hay una producción o postproducción. Luego hay creadores que pueden estar meses preparando un contenido, como Carles Tamayo”, indicó MimiXXL inicialmente en El País.

Además, añadió: “Si no quiero grabar el fin de semana, me lo pongo entre semana. Hago un podcast, dos vídeos de Youtube y algunos posts en redes. Depende de cómo te lo montes. De los vídeos que subo al canal, en uno tengo una editora, pero los otros los edito yo. No llego a las 40 horas semanales ni de coña”.

La influenciadora de viajes, Azul Místico, manifestó finalmente en Twitter que prefiere ese trabajo por encima de muchos otros, puesto que paga mejor. Sin embargo, enfatizó que requiere de más esfuerzo de lo que la gente cree.

“Prefiero mi trabajo 200.000 veces. Pero lo prefiero porque paga mejor, pero si pagara lo que paga ser camarera, preferiría ser camarera. Cuando uno trabaja en un restaurante, oficina o avión, entras a trabajar y sales a la hora que termina tu jornada. Aquí, como muchos otros trabajos autónomos, creativos, nunca desconectas del trabajo”, sentenció.

De acuerdo con The Global State of Digital, un estudio elaborado por Hootsuite y We Are Social, un total de 3.484 millones de personas utilizan las redes sociales, lo que representa el 45 % de la población mundial. Colombia es el cuarto país donde más se usan dichas plataformas para encontrar información, y el octavo en el que se emplean para seguir influenciadores.

Karen Carreño, directora general de Match Agency, señala que la pandemia dejó una gran lección: los creadores de contenidos aportan mucho valor en tiempos de recesión, tanto por sus contenidos de valor como por el hecho de que pueden reducir los costos secundarios, dado que ellos mismos son los que construyen la idea, se graban, publican y reportan sus resultados.

“Los influenciadores generan mayor impacto y, si hablamos de campañas por pago de resultados, pueden obtenerse descuentos o enlaces y dirigir a un e-commerce, obteniendo resultados inmediatos que son ‘traqueables’ [seguibles] y medibles al 100 %”, destacó.