Historia de superación: la familia de influenciadores “Los Montañeros”, ahora tiene entre sus integrantes a un Administrador de Empresas

Los integrantes de la familia Giraldo Vargas, más conocidos como “Los Montañeros”, le siguen entregando buenas noticias a sus millones de seguidores en las diferentes redes sociales.

En esta oportunidad el protagonista de la historia es Alejandro, el menor de los hijos, quien se graduó como Administrador de Empresas de la Universidad de Manizales.

“Y bueno, un capítulo más en este camino llamado vida, donde NUNCA hay un orden para recorrerlo, donde NUNCA es tarde ni temprano para nada, donde todos llevamos y tenemos nuestros tiempos, donde nadie sabe cómo, ni con que esfuerzo se hacen las cosas, hoy a mis 29 años me convierto en un nuevo ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, una carrera espectacular y a la cual le debo mucho, solo me queda agradecer a mi familia y a absolutamente TODAS las personas que estuvieron, que están y que estarán en este proceso, GRACIASSS infinitas a los que me motivaron, a los que me apoyaron tanto, a los que me soportaron y a los que no también”, expresó Alejandro en su cuenta de Instagram al momento se recibir el título.

Además, entregó este mensaje: “mi gente solo les puedo decir que no se quiten de esos sueños y que se esfuercen por lograrlos, SIEMPRE SE PUEDE, estoy feliz, orgulloso, emocionado y con lágrimas en mis ojos les digo que estudien, trabajen, crezcan y sean GRANDES, pero siempre, siempre sean ustedes y no pasen por encima de nadie…”.

Los cuatro integrantes de esta familia, oriunda de Manizales en el departamento de Caldas y que viven actualmente en la ciudad de Medellín, se volvieron populares en el año 2019, cuando empezaron a subir en las diferentes plataformas videos con el diario vivir de una familia típica de Colombia.

El de la iniciativa fue Alexander quien grabó Socorro a escondidas en su casa y subió el video a redes donde obtuvo muchas reproducciones por lo que mejoró la idea que los ha llevado a convertirse en una de las familias más populares y famosas de nuestro país.

Oswaldo, Socorro, Alexander y Alejandro han logrado tres estatuillas India Catalina en la categoría ‘Mejor influencer con contenido audiovisual digital’, gracias a sus más de 10 millones de seguidores en Facebook, Twitter e Instagram.

La evolución de los Giraldo Vargas se ha visto reflejada de diferentes maneras: ya cumplieron el sueño de tener casa y carro propios, don Oswaldito se vinculó al elenco después de trabajar durante toda su vida como vendedor de plátanos en la Plaza de Mercado o galería de la capital caldense, Alexander es comunicador y productor audiovisual, Alejandro ahora es Administrador de Empresas y además incursionaron en el negocio de las comidas al inaugurar su propio negocio de hamburguesas en el Centro Comercial La Central en el barrio Buenos Aires de Medellín.

Al momento de comprar la casa los hermanos indicaron que esa era el más esperado de todos “por todos ustedes y de nuestra familia. Nuestros papás desde que estaban muy jóvenes siempre quisieron tener esto”.

Comentaron que a sus papás les dijeron que tenían un rodaje, como por muchos años lo han hecho tanto en Manizales como en Medellín, ciudad a la que se fueron a vivir en los últimos años. La casa, supuestamente, era de un amigo que les iba a permitir grabar allí, aunque estaba desocupada.

“Mi mamá trabajaba en una casa de familia haciendo aseo y mi papá trabajaba en una plaza de mercado vendiendo platanitos [...]. Se cumple lo primero que se habló cuando empezamos a grabar: compramos la casa de Los Montañeros”, comentaron en el video.

Adicional a esto Alex, el mayor de los hijos, decidió intentar de nuevo en el mundo de la música popular presentando en agosto pasado la canción “Ya no hay lugar”. El joven hace algunos años tuvo el grupo María Juana.