Michael Ortega sacó a relucir pruebas y expuso a Laura Jaramillo por tema con sus hijos: “lo tuyo solo es plata”

Laura Jaramillo, hermana de Angélica Jaramillo, y Michael Ortega, futbolista colombiano, quedaron en el foco de miradas en redes sociales, debido a un cruce de mensajes que hicieron públicos. La modelo alegó que estaba sacando a la luz esta situación, pues el padre de sus hijos no cumplía con las responsabilidades.

La caleña expuso que su vida no era sencilla y los problemas con el deportista eran constantes, ya que no respondía por los menores. Poco a poco fue relatando lo que sucedía, al punto de mencionar que no trataba ya este asunto por la vía legal, pues los abogados cobraban bastante dinero.

Laura Jaramillo fue clara en que estaba “desesperada”, ya que Michael Ortega no contestaba sus mensajes y evadía los deberes como padre. Aunque no plasmó pruebas al respecto, la colombiana fue puntual en que había un choque de intereses.

Michael Ortega, jugador de The Strongest. | Foto: @michaelortegad

“Siento mucho tener que utilizar mis redes para esto, les juro que he pensado tanto en hacerlo, pero ya me siento desesperada. Teniendo en cuenta que he contratado tres abogados en diferente tiempo para poder, por la vía legal, evitar este tipo de escándalos, y hacer que Michael cumpla con sus obligaciones y ninguno ha podido hacerlo cumplir con lo que debe de varios años, que no dio un peso a sus hijos. No sé qué pasa con la ley colombiana que se supone que ampara tanto a los menores, pero ya me siento agotada”, comentó.

“He tenido que enfrentar muchas veces sola la carga de mantener a nuestra familia. De hecho, hoy en día soy quien lleva la mayor carga económica de mis hijos y no ha sido fácil. Dios nunca me ha dejado sola, mientras él disfruta de viajes y su tiempo libre, yo me encuentro luchando para que ellos tengan lo que necesitan (...) Es doloroso y frustrante ver cómo se desentiende de sus deberes como padre, todos los meses me veo en una molesta persecución para pedirle que cumpla con las obligaciones”, concluyó.

Pese a que el comunicado que lanzó a través de las historias de Instagram despertó reacciones en sus seguidores, el deportista decidió romper el silencio y dar su versión del asunto. La celebridad indicó que todo era mentira, ya que sí había enviado dinero y todo se trataba de una queja de su ex.

Michael Ortega, volante colombiano. | Foto: Archivo/ El País

“Que no te respondo por WhatsApp... no tengo nada que hablar contigo, después que vienes siempre a tratarme mal y querer arreglar todo por redes, diciendo que nunca te ayudo, diciendo que tú pagas todo y que no me da la gana de responderte, porque lo tuyo solo es plata”, escribió.

“Cuando te giro, dejas de joder y listo. Pero ya te voy a hacer la cuenta de la plata que te he mandado para ver si sirve o no, porque así como lo cuentas todo por redes lo contaremos acá”, agregó.

El paso a seguir de Michael Ortega fue destapar las cuentas de dinero en un listado, detallando cuánto fue el total que le pasó. Mencionó que ella solamente se interesaba en el dinero y subió capturas de pantalla para exponer lo que habían conversado.

Cuentas expuestas por Michael Ortega:

Enero de 2024: 5′690.760 pesos.

Febrero: 6′316.536 pesos.

Marzo: 3′891.233 pesos.

Abril: 5′388.381 pesos.

Mayo: 5′277.300 pesos.

Junio: 6′390.500 pesos.

Julio: 4′678.018 pesos.