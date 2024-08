Mujer asegura estar embarazada de la estatua de Diomedes Díaz aunque la tildan de “loca”; “Él es el papá de mi hijo”

Uno de los artistas más queridos de Colombia es Diomedes Díaz, ‘El cacique de la junta’, quien murió el 22 de diciembre de 2013, en Valledupar, y dejó un gran y fuerte legado en sus fanáticos, su familia y sus hijos; algunos de ellos han decidido seguir la carrera de su padre alimentando este género musical vallenato, el cual le llega al corazón a muchos colombianos.

Algunos de los hijos del juglar que siguieron sus pasos en la música son Élder Dayan y Rafael Santos, que es el mayor de los hijos del cacique y Patricia Acosta. Uno de los que también tuvo un gran éxito musical fue Martin Elías, pero falleció en un accidente de tránsito en el año 2017.

DIOMEDES DIAZ / CANTANTE BOGOTA FEBRERO 17 / 2005 FOTO : GUILLERMO TORRES / REVISTA SEMANA | Foto: Guillermo Torres

Diomedes Díaz no solo es reconocido por su carrera y gran trayectoria musical, pues su vida personal y sobre todo la sentimental también ha tenido gran revuelo, pues a lo largo de sus años de vida se vio envuelto en muchos temas amorosos con varias mujeres.

Hasta el momento, se conoce que el intérprete de Sin medir distancias tiene un total de 21 hijos legalmente reconocidos, sin embargo, se cree que la lista puede llegar a 26 o 28 con los que no llevan su apellido.

Por esta cantidad de hijos, los fanáticos tienen la creencia de que el cantante, aunque haya muerto, tiene el poder de la fertilidad, y por esto muchos de ellos acuden a su estatua para tocarla y así lograr dejar a sus mujeres en embarazo, y ellas también lo hacen para ser más fertiles.

Embarazada de la estatua de Diomedes Díaz

Recientemente, se dio a conocer el caso de una mujer llamada Cindy que afirma que quedó en embarazo al tocar la estatua de Diomedes, pero no solamente eso, también asegura que el padre de su hijo es el cacique de la junta, sin embargo, muchas personas no le creen.

Diomedes Díaz | Foto: COLPRENSA

De acuerdo con lo mencionado por la mujer, ella llegaba todos los días al lugar en el que se encuentra la estatua, se le sentaba en las piernas y hablaba con él mediante susurros.

“Es verdad, yo venía todos los días acá; vea, se lo juro por Dios que está ahí, por esa luz que aguarda todos los días. Yo venía bien temprano, a las 6, a las 7 y me sentaba con él a decirle cosas bonitas en el oído, y o quedé embarazada, se los juro por Dios”, dijo la mujer de 25 años.

CIndy mencionó que le contó el suceso a su esposo, quien se encuentra en un batallón desde hace más de un año prestando el servicio militar, pero él no le creyó. Además, aseguró que su esposo no es el único que no le cree.

“Yo no sé por qué la gente a mí no me quiere creer y me toma por loca, porque no (me dicen): ‘¡Usted qué tomó, usted qué fumó, que nada!’”, dijo Cindy en un video que rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

Aunque muchas personas han tomado la situación con gracia, e incluso dicen que ella le fue infiel a su marido, Cindy asegura que en ningún momento aprovechó la ausencia de su pareja para meterse con alguien más.

“La gente piensa que yo le metí la tremenda cachera del siglo, pero no es cierto. me tiré a todo el mundo de enemigo, a la familia de él y a la familia, incluso la mía, pero es la verdad, él es el papá de mi hijo”, refiriéndose a la estatua de Diomedes Díaz.

En la misma charla, Cindy mencionó que su esposo está lejos de ella hace un año y cuatro meses: “Yo juro que no he estado con ningún hombre, mi cuerpo solamente me lo ha visto mi esposo, ninguno más, pero la gente no se quiere meter eso en la cabeza, piensa que es mentira”, dijo.