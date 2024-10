Murió el cantante Rudy Márquez a los 81 años; no logró vencer dura enfermedad y dejó su último adiós: “Me despido con amor”

View this post on Instagram

Rudy Márquez dejó video de despedida antes de morir

“Me despido con amor y gratitud por cada instante compartido. Aunque me voy, siempre estaré en cada recuerdo y en cada canción, y en todos los corazones que toqué con cada nota musical. Sentí el amor de un público increíble. Gracias vida, gracias mundo. Cuídense mucho ”, dijo en el video, mientras caminaba por una colina vistiendo un traje negro.

“En el momento en el que debo despedirme de ustedes, quisiera decirles a todos, a la humanidad toda, que he amado tanto y he sido tan amado, que la felicidad que me embarga es simple y llanamente enorme. Vienen a mi mente cantidad de palabras que pudiera decir para ustedes [...] A todos les diría una frase: ‘Y en el final, el amor que tú tomas es igual al amor que tú entregas’. Ese es mi mensaje para todos ustedes”, añadió, despidiéndose antes de que, horas después, su vida se apagara por completo, dejando un gran vacío en su familia y en su fanaticada.