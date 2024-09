Murió famosa influencer tras caer de lujoso edificio; había dejado impactante carta: “No sé qué hacer”

“ He reunido toda mi energía, pero no consigo ganar peso. Pierdo un kilo cada día. No sé qué hacer; necesito ganar peso urgentemente ”, dijo en su momento.

Carta que dejó la influencer antes de morir

De acuerdo con lo que se recopiló, Kubra Aykut dejó una carta en el apartamento, el cual reflejaba la lucha interna que estaba llevando en su interior y que no la dejaba estar tranquila. Este texto indicaba que estaba agotada y no entendía el camino que debía tomar, por lo que prefería tomar decisiones fuertes.

“He decidido hacerlo por mi cuenta. Ya no deseo seguir viviendo. Cuida bien de Peanut. Fui buena con todos, pero no lo suficiente conmigo misma. Ser una buena persona no me ha llevado a nada. Tal vez ser egoísta es lo que funciona en este mundo”, se leyó.