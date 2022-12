Murió la madre de Cher, la actriz y cantante Georgia Holt, a los 96 años

La reconocida cantante Cher anunció el fallecimiento de su madre Georgia Holt, quien era actriz y también se dedicaba a la música. La mujer murió a sus 96 años y aunque no se conoce la causa de su deceso, su hija había compartido en el mes de septiembre que Holt tuvo que ser hospitalizada por neumonía y que había estado enferma “intermitentemente”, pero “mejorando”.

A través de su cuenta de Twitter, la artista escribió a la 12:02 a. m. de este domingo, 11 de diciembre, “Mamá se ha ido” junto a un emoji de tristeza.

Aún no se conocen más detalles y los representantes de las artistas no se han pronunciado sobre el hecho. Cabe resaltar que en el 2013, Georgia Holt fue el centro del documental Dear Mom, Love Cher, producido por su propia hija donde contaba la niñez de su madre y los seis matrimonios que tuvo mientras apoyaba la carrera musical de la hoy reconocida estrella.

Mom is gone😔 — Cher (@cher) December 11, 2022

En 1950, la madre de Cher empezó su carrera como actriz con pequeñas apariciones en películas como películas “A Life of Her Own”, “Watch the Birdie”, “Grounds for Marriage”, “Father’s Little Dividend” y “Lovely to Look At”. Luego incursionó en la pantalla chica e hizo apariciones en “The Adventures of Ozzie and Harriet”, “I Love Lucy”, “Jane Wyman Presents the Fireside Theatre” y “The Lucy Show”.

Las últimas apariciones que hizo fue como ella misma, por ejemplo, estuvo incluida como una juez invitada en 2014 en RuPaul’s Drag Race y allí compartió set junto a su nieto Chaz Bono.

Melina Ramírez se mostró nostálgica en redes sociales, pero Mateo Carvajal sí estaba muy feliz, ¿qué pasó?

Hace varios años, Melina Ramírez y Mateo Carvajal se convirtieron en una de las parejas más sonadas de la farándula nacional, pero pese a que su vínculo quedó en el pasado, el deportista y la modelo conservaron una relación cordial, respetuosa y tranquila por el bienestar de su hijo, quien ahora es protagonista de todos sus contenidos en redes sociales. Los dos colombianos han plasmado cómo es su cariño con el menor, demostrando que su principal enfoque es que todo marche bien en la vida de Salvador.

Recientemente, las cuentas oficiales de Instagram de ambos creadores de contenido fueron el escenario para que los curiosos se percataran de un contraste que suelen vivir cuando se alejan y comparten con Salvador. En esta ocasión, Melina Ramírez fue quien terminó triste al despedirse de su niño por unos días, ya que pasaría una temporada con su papá.

Según se apreció en la red social, la empresaria subió una fotografía en compañía del menor, donde se les vio acostados y abrazados en una cama. La imagen es a blanco y negro, y tiene un texto en el que la caleña expresó sus sentimientos por este viaje que emprendería el niño.

“Todas las noches me dice: ‘Mamá, abrázame fuerte y protégeme’. Buen viaje mi niño, disfruta estos días con tu familia. Mamá te espera siempre. Te amo”, escribió en la historia de su perfil.

Las reacciones de algunos seguidores se centraron en que era completamente entendible esa sensación, ya que era un tiempo que ella pasaría lejos de su “bebé”. No obstante, otros curiosos señalaron que era normal dar estos espacios, teniendo en cuenta que necesitaban compartir con su papá.

Sin embargo, este fue el caso contrario de Mateo Carvajal, ya que él no dudó en publicar una serie de videos en su perfil de Instagram, donde registró cómo fue el encuentro con Salvador y la emoción que los inundó a ambos al abrazarse de nuevo. El paisa expresó toda su felicidad, llamando la atención de algunas personas que iban pasando por el lugar.

Según se observó en los clips, el deportista estaba escondido detrás de un auto cuando su hijo salió corriendo hacia él. Al verse, el antioqueño abrió sus brazos y recibió al menor, alzándolo y elevándolo varias veces.

“EY, mi amor, corazón de mi vida”, dijo Carvajal en las imágenes, donde se escuchaba al menor reírse y alegrarse por estar al lado de su papá.

La persona que estaba grabando el encuentro también captó cómo los dos se miraban y disfrutaban de estar juntos, evidenciando el vínculo padre e hijo que se creó desde que Salvador era un bebé. En distintas ocasiones se apreció lo mucho que le afectaba a Mateo Carvajal despedirse de su pequeño, al punto de que lloraba y anhelaba que el tiempo pasara para volverlo a ver.