Niño Prodigio dio el horóscopo para este viernes 29 de agosto de 2025: un cierre de mes cargado de decisiones

Con el paso del tiempo, el Niño Prodigio se ha consolidado y ubicado como una de las figuras más influyentes dentro del mundo astrológico, logrando cautivar a miles de seguidores alrededor del mundo gracias a su estilo particular al interpretar las cartas y dar a conocer sus predicciones.

Su forma auténtica y expresiva de comunicarse lo ha convertido en un referente en el ámbito espiritual para muchos curiosos, llevando mensajes a través de las redes sociales, donde más de uno pide su consejo para emprender ideas, caminos o decisiones.

Lo que lo distingue de otros astrólogos es su método de trabajo, pues en lugar de desarrollar horóscopos signo por signo, prefiere agruparlos por elementos zodiacales: fuego, tierra, aire y agua. De esta manera, ofrece interpretaciones que van conectadas de otra forma, muy lejano a lo individual que suele compartirse.

Nuevamente, a través de su cuenta oficial de Instagram, el famoso optó por publicar un nuevo video, el cual se enfocaba en las predicciones del viernes 29 de agosto de 2025.

En esta entrega de cierre de mes, el astrólogo latino destacó que cada persona estaría entrando a una etapa distinta, donde habría situaciones particulares, movimientos del día y noticias inesperadas. Habló de transformaciones, elecciones y momentos de impulso que podrían tener gran influencia.

En este contexto, el Niño Prodigio afirmó que este viernes vendría con un toque variable, buscando mantener control sobre pensamientos y emociones. La clave estaba en conservar la posición y observar el interior.

Niño Prodigio suele dar los horóscopos agrupados por grupos de elementos. | Foto: Instagram @ninoprodigio

El horóscopo para el 29 de agosto de 2025

Aries, Leo y Sagitario

“Aunque sueles avanzar con ímpetu, hoy la vida te pide que te conectes desde el corazón. El cariño familiar, los sueños reveladores y una intensa vibración romántica serán claves para tu transformación interior”

Tauro, Virgo y Capricornio

“Tus relaciones con otros te impulsan a sembrar desde la empatía. Hoy todo lo que hagas con conciencia dará frutos duraderos. Tu misión se aclara: servir, construir y conectar desde el alma”

Géminis, Libra y Acuario

“Tus ideas vuelan alto, pero ahora buscan estabilidad, salud y logros concretos. Es momento de cuidar tu mente, tu cuerpo y tus recursos. La inteligencia emocional será tu mejor aliada”

Cáncer, Escorpio y Piscis