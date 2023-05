“No le importa ni su público”: Fuertes críticas contra Anuel AA por su actitud en concierto; pudo ocasionar una tragedia

El cantante no pudo controlar una situación y por poco todo termina con heridos.

En redes sociales los comentarios en contra de Anuel no se han hecho esperar. El reguetonero desde hace varios días se ha dedicado a mandarle ataques a Feid y fastidiar a Karol G, quien fue su pareja sentimental por más de dos años. Varios de sus seguidores le han pedido que vaya al psicólogo y deje en paz a La Bichota quien, al parecer, sostiene una relación con el intérprete de “Chorrito pa’ las ánimas’ y ya habría pasado la página de la relación que sostuvo con el puertorriqueño.

Anuel AA y Karol G - Foto: Instagram: @anuel y Getty images

Ahora, el artista vuelve a ser tendencia por un hecho que sucedió en medio de un concierto mientras estaba subido en una motocicleta. Todo eso fue en Nueva York, Estados Unidos y en su show el cantante quiso montar el vehículo pero cuando se bajó no logró frenarla.

Lo que sucedió después de esto es que la motocicleta perdió el control y siguió derecho, es decir, llegó hasta el lugar donde estaban los fanáticos de Anuel AA. Lo que llenó de ira a sus seguidores fue que el puertorriqueño no se preocupó por lo que había sucedido y siguió haciendo su show como si nada.

En el perfil oficial de Dímelo King se compartió el video del momento exacto y los internautas no dudaron en comentar. “Así de fácil como se le fue la moto se le fue Karol G ja, ja, ja😂😂😂”; “El maleante que no sabe montar moto y mucho menos bajar la pata 🤦🏽‍♂️, así son los maleantes en Puerto Rico😂😂”; “¿Y si golpeó a alguien? ¿al menos se fijó en eso? ¿o le importó?”; “Ni siquiera se fijó si alcanzó a lastimar a alguien y sigue cantando como si nada. Dios mío no le importa ni su público solo seguir cantando”; “Grande Anuel, regalando motos a los fans”.

Anuel AA ha sido blanco de críticas en las últimas semanas debido a su comportamiento con cosas relacionadas con Karol G y Feid. En un post en su perfil de Instagram, el puertorriqueño dio mucho de qué hablar. Y es que se nota que ha estado haciendo hasta lo imposible para que Karol G le preste atención: “Gracias por la camisa. Paren de hacerme esto porque me pongo sentimental”, escribió el rapero en un carrusel de fotos, en una de las imágenes se le puede ver sosteniendo una camisa con la palabra Bichota.

El cantante reveló para quién va dirigida su nueva canción, y tendría que ver, al parecer, Karol G. - Foto: Tomada de Instagram @anuel / Getty Images - Montaje: SEMANA

Una de las cosas que más llamó la atención fue el video en el que aparece el cantante tirado en una cama y con una cobija brandeada con Strip Love Tour y una ilustración de la cantante paisa. Fue precisamente esta la que desató todo tipo de opiniones en la red social.

“Duerme con la camisa porque con ella solo Ferxxo”, “con razón Karol G te bloqueó”, “quítenle el teléfono o el internet, ya se está pasando”, “ni mi ex se atrevió a tanto”, fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación del cantante puertorriqueño que en los últimos días se ha convertido en el rey de la polémica en las redes sociales.

Y es que Anuel no ha soltado a Karol G ni a Feid en los últimos días. A la supuesta pareja se la tienen en rojo y por esta razón fue que la intérprete de TQG se aburrió y decidió eliminar las publicaciones que todavía tenía con el reguetonero en su cuenta de Instagram y, además, lo bloqueó. Cabe recordar que ella no lo había hecho porque en su momento dijo tener un cariño pero, al parecer, ya todo cambió. El que dio a conocer esto fue el mismo puertorriqueño cuando se dio cuenta que no podía acceder al perfil de La Bichota.

Hace unos días también hizo una publicación por la que no bajaron de dolido al cantante de música urbana. “Fu.. you Ferxxo”, escribió en su cuenta de Instagram y además compartió varias imágenes con prendas de vestir que venían con esta frase. Varios de los seguidores del cantante se pronunciaron sobre esto y le dijeron que ya era hora de dejar en paz a la supuesta pareja.