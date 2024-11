El artista y compositor de música popular Pipe Bueno está de lanzamiento. Esta semana presentó Tengo mucha sed, un tema que desde ya se perfila como uno de los nuevos hits de la época decembrina. En diálogo con SEMANA, el cantante caleño habló sobre su nuevo sencillo y el concierto que ofrecerá el próximo 13 de diciembre, en el Movistar Arena de Bogotá.

SEMANA: ¿Cómo nació la idea de Tengo mucha sed?

Pipe Bueno: Es una expresión muy colombiana. Es la representación de la alegría de los colombianos en fin de año. Es la fiesta en la que estamos más dispuestos a la parranda, a la natilla, al guayabo. Es una canción que trae mucha alegría y que viene a convertirse en ese himno de fin de año.

SEMANA: ¿Cómo fue el proceso creativo para el video de la canción?

P.B: Se grabó en una rumba de verdad, esa era la intención. Queríamos representar esa energía real de que estábamos en una fiesta; lo hicimos en el Rancho MX, mi restaurante. Estaba llenísimo de gente, entonces me pusieron una cámara con un arnés de frente, y lo que ustedes ven son cosas reales. Estoy compartiendo con todo mundo, me ofrecen un trago, me abrazan y me preguntaban si se pueden tomar una foto conmigo. Fue un momento único porque era compartir de verdad con la gente, y eso fue lo que quedó plasmado ahí, con mucha energía.

SEMANA: ¿Qué ha cambiado del Pipe Bueno de antes al de ahora?

P.B: Muchas cosas, hay más madurez en todo sentido. Mejoré a nivel vocal y en la manera en que cantaba antes, sin duda alguna. También en las experiencias, pues creces y entonces interpretas mejor. No es lo mismo lo que he experimentado en el amor o el desamor a los 16 años que a hoy, con 32, creo que eso le da un peso distinto a la música y a la forma en que transmito y canto. Son cambios radicales, pero siempre he guardado la esencia de lo que he sido como persona. Amoroso, romántico, también a veces un poco rumbero, fiestón. Eso es lo que se ve representado en mi música.

Pipe Bueno en el lanzamiento de su canción tengo Mucha Sed | Foto: Warner Music

SEMANA: ¿Qué opina de esos cambios que se han dado en toda la industria musical? Ahora se imponen remix en los que inclusive usted ya participó. Por ejemplo, La cantina...

P.B: Hacen parte de una revolución donde, modestia aparte, nos encargamos de convertirnos en líderes de ese movimiento, sin querer queriendo. Recuerdo que lo veía en el reggaetón muchas veces y a la gente le encantaba escuchar eso. Ahí dije: ¿Por qué no hacemos eso en el género popular? Empezamos y de repente sale La Cantina y No me digas que no remix, Guaro remix. Casi todos han sido exitosos. Muchos hacen remix de canciones conocidas, pero hay remix con los que no pasa nada. Cada canción trae su magia.

SEMANA: ¿Cómo ha visto la nueva ola de grandes talentos que han llegado al género popular? Por ahí también hemos visto a su hermano Miguel Bueno.

P.B: El 8 de noviembre sale Lo que te duele, canción de Miguel Bueno y Pirlo, un trap de despecho. Es muy áspero, es un ‘llori-perreo’, donde pusimos a Pirlo a que ‘botara aceite’, pero desde el despecho. Mi hermano y yo nos juntamos a tirar una letra buena y linda. Eso es lo que nos gusta hacer, hacer contenido. Espero que a todo el mundo le guste.

SEMANA: Se juntan con un trapero y con alguien que demuestra calle, ese junte suena interesante...

P.B: Era justo lo que quería. Yo vengo con esta parte supermelódica, romántica y qué bueno que entre un Pirlo disruptivo, con su manera de ‘chantear’ única. Vamos a ver a un Pirlo ‘chanteand algo de despecho. Por ahí se le sale una que otra palabra, pero dentro de un contexto muy de lo que se quería y justo es una novedad. A mí siempre me ha gustado hacer cosas distintas.

Pipe Bueno, en el video de su canción 'Tengo mucha sed'. | Foto: Warner Music

SEMANA: De todas sus canciones, ¿cuál es su favorita?

P.B: Seré muy honesto. Es una canción que tiene muchas cosas bonitas, porque la escribí con dos amigos y en esa misma canción pude reunir a casi todos los artistas más grandes del género, además fue la última canción con la que compartí un éxito con el rey del despecho (Darío Gómez). La escribí, la canté e hice una joya histórica que quedará para la posteridad en la música popular colombiana: Guaro.

SEMANA: En diciembre estará de concierto en el Movistar Arena. ¿Qué tiene preparado?

P.B: Es un concierto histórico que se realizará por primera vez en el Movistar Arena, nunca antes se había hecho un 360. El reto de la producción será brutal. La gente que está en segundo y tercer piso, me verá mejor porque estaré en el centro. Todos estarán en mejor posición. La energía que se vive en un 360 es más grande. No hay manera de no salir borracho en un show de esos. Los que han ido a mis rounds saben que llevo invitados de primera. Estarán Yeison Jiménez, Johnny Rivera, viene incluso uno de México, pero que no voy a revelar porque será sorpresa.

SEMANA: ¿Qué proyectos tiene en mente después?