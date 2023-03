Piqué recibió burlas de seguidores de Shakira por un video donde aparece “secuestrado”

Shakira y Gerard Piqué han sido noticia desde el año pasado cuando anunciaron su ruptura amorosa. Ellos estuvieron juntos por cerca de 12 años y de su amor nacieron dos hijos, Milan y Sasha. La ahora expareja suele dar de qué hablar pues a diario salen nuevos detalles de lo ocurrido.

Piqué y Shakira se han tirado indirectas durante los últimos meses - Foto: NMás/RAC1

Cabe recordar que Shakira empezó a dar señales de lo que estaba pasando a través de sus canciones, pues en el tema Te Felicito hacía énfasis en una frase que decía: “que bien actúas, con tu papel continua”. Palabras que hoy nuevamente le sacan en cara al exdefensa por un video que se viralizó en Internet.

Se trata de la actuación del español donde simuló que lo secuestraban, todo esto para promocionar un proyecto de la King’s League. Sin embargo, no todo salió como lo esperaba puesto que de una vez los seguidores de la barranquillera comentaron que era un experto actuando, así como lo hizo cuando le fue infiel a la cantante.

En el video se observó que no solo está Gerard Piqué sino el astro Neymar, a quien se le dará un equipo en la King’s League y por ello había planeado todo para “secuestrar al español”. Primero el también dueño de Kosmos sale caminando en un pasillo y de repente las luces se empiezan a apagar.

Cuando él quiere intentar comunicarse con sus amigos para contarles lo que estaba pasando y que se habían robado la copa, ninguno le prestó atención. Seguido a ello aparecen dos sujetos por detrás u cubren su cabeza con una bolsa.

El español sale amarrado y se lleva una sorpresa, sus secuestrados son sus propios amigos quienes se dejaron comprar por Neymar y quien aparece en un televisor proponiéndole un trato a Piqué.

Neymar, jugador brasileño - Foto: AP

“Suéltame, suéltame. Traidores”, grita el exfutbolista, y luego dice: “estoy jodido”, con cara de preocupación.

Para finalizar el clip, es un perro llamado Bobby el que lo ayuda a desamarrarse para así tomar un helicóptero y llegar al Camp Nou, estadio de la Ciudad Condal.

Neymar secuestra a Piqué y le reclama un equipo de la Kings League. CINE.#KingsLeagueF4 pic.twitter.com/1djL4j5EzX — Kings League Clips (@KLClips) March 26, 2023

En la publicación se pueden leer todo tipo de burlas y críticas contra el español; además, de memes que han creado los internautas puesto que aseguran que tiene un gran talento para actuar.

“Ahora entiendo a lo que se refería Shakira con eso de que bien actúas... Grande, mi presidente”; “Entre jugadores acabados se entienden”; “Shakira está guapísima ojalá se consiga un hombre de verdad no un mocoso”; “jajaj no me jodas”; “Dale Neymar compra la Kings League para que ya no le pidas permiso a Piqué, siuuuuuu”; “Pique es lo más desagradable que se puede escuchar y ver. Que asco de personaje. Mis oídos no aguantan su asquerosa voz gritando”.

Otros por su parte apoyaron a Piqué independientemente de lo ocurrido con la colombiana, puesto que son temas de fútbol. “Buena creatividad me gustó y eso que no me gustan las cosas que hace Piqué”; “Neymar no maaaaaa, que grande la kings”; “Neymar vs Ronaldinho el clásico Brasileño de la Kings League”.

Aunque el exdefensa del Barcelona F.C. se ha mantenido alejado de los comentarios sobre su ruptura con Shakira, no cabe duda que cualquier moviemiento que hace es relacionado con lo sucedido en junio del 2022.

Por ahora, él sigue con sus proyectos y con su actual pareja, la joven de 23 años Clara Chía a quien Shakira nombra indirectamente en su sencillo junto al productor argentino Bizarrap, “Music Sessions #53″, diciendo: “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”.