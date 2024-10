Polilla contó impactantes sueños en los que se le apareció la Gorda Fabiola; Jorge Enrique Abello terminó involucrado

Los ojos de la Gorda Fabiola se cerraron el pasado jueves 19 de septiembre en una clínica de Bogotá. Era de conocimiento público que la humorista sufría de diabetes, problemas cardiacos, entre otros, sin embargo, esto no fue lo que acabó con su vida, pues según lo revelado por sus hijos, fue una bacteria que no se logró controlar lo que causó su fallecimiento.

Polilla habló de los sueños que ha tenido con la Gorda Fabiola desde que murió

El humorista ahondó en cada uno de los sueños. El primero tuvo lugar en la clínica Colombia en donde mencionó que él la veía en una habitación, pero el médico le decía que no podía pasar. Haciendo caso omiso a lo recomendado por el médico, llegó a la habitación de su esposa, pero infortunadamente, no la encontró.

“Abro la puerta de la habitación y no está y empezó a buscarla y el médico entra y me dice le dije que no entrara porque ya no está”, contó ‘Polilla’.