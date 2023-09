¿Por qué los coreanos no se besan en las novelas?

Ciertamente, las películas de amor son favoritas por gran parte del género femenino; sin embargo, no se puede desconocer que el masculino podría sentir -en algunos casos- cierta atracción por estos films.

Si bien las cintas con una historia de amor han cautivado a gran parte de la población porque sus protagonistas se enamoran; ciertamente las producciones románticas coreanas no enfocan su contenido al contacto físico de sus personajes, sino a otras variables según sea la historia. Pero, ¿por qué los actores no se besan en las novelas?

Por esta razón los coreanos no se besan en las novelas

Una de las novelas coreanas más conocidas es ‘Aterrizaje de emergencia en tu corazón’, una producción en la cual sus protagonistas Hyun Bin y Son Ye-jin tienen una historia de amor diferente que, tal y como lo cuenta Netflix, “una heredera surcoreana sufre un accidente de parapente en cielos norcoreanos y debe ocultarse en tierra hostil con la ayuda de un oficial del ejército”. No obstante, “el amor no sabe de fronteras en este romance apasionado”.

Pero, particularmente, los actores no se besan con frecuencia a pesar de que se cataloga como una serie romántica, ¿por qué? Según el portal Diegetico esto responde a una cultura asiática en la cual Corea tiene un fundamento conservador y pone un límite para el contacto físico, lo que quiere decir que escenas apasionadas pueden no verse no solo en sus producciones sino en sus calles.