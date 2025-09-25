Predicciones del Niño Prodigio para hoy, jueves 25 de septiembre

Con el mes de septiembre llegando a su fin, crece la expectativa entre quienes buscan en la astrología una orientación para encaminar sus pasos. Muchas personas recurren a videntes y lectores de cartas en busca de señales que les permitan anticipar lo que viene en el corto plazo.

En este escenario, el Niño Prodigio se mantiene como uno de los guías espirituales más consultados. Su estilo particular para comunicar mensajes e interpretar energías lo ha llevado a convertirse en un referente, con miles de seguidores que toman en cuenta sus consejos en la vida cotidiana.

Niño Prodigio: los designios para la nueva jornada. | Foto: Instagram @ninoprodigio

Siguiendo su costumbre de compartir contenido en plataformas como YouTube e Instagram, el astrólogo dominicano publicó un nuevo video en el que expuso sus predicciones para el jueves 25 de septiembre de 2025, generando múltiples reacciones entre quienes esperan sus orientaciones astrales.

A pesar de los anuncios y advertencias, el especialista recalcó que lo esencial es mantener un entorno cargado de energías positivas, actuar con prudencia al tomar decisiones y encontrar el balance necesario para que la intuición pueda guiar el camino.

Horóscopo del 24 de septiembre de 2025

Aries, Leo y Sagitario

“La energía de este día te impulsa a profundizar en tus vínculos y emociones. Es tiempo de sanar heridas antiguas, expresar lo que estaba guardado y dar lugar a la pasión como motor de renovación”.

Tauro, Virgo y Capricornio

“Se abre una etapa de transformación a través de los vínculos y la comunicación. Viejas emociones salen a la superficie para ser atendidas y liberadas. Habrá oportunidades de fortalecer compromisos”.

Géminis, Libra y Acuario

“El día invita a centrarte en lo práctico y en lo que sostiene tu vida cotidiana. La salud, el trabajo y las finanzas requieren atención consciente y organización estratégica”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

“Los deseos profundos se activan, el amor se enciende y la espiritualidad gana terreno. Al entregarte a lo que sientes y escuchar tu intuición, podrás sanar vínculos, y abrirte a nuevas visiones”.