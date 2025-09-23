Horóscopo semanal del 22 al 26 de septiembre: vaticinios y cambios fuertes para todos los signos

Septiembre está cerca de culminar y varias personas están pendientes de cómo será su destino para los siguientes días. Muchos desean saber la forma en la que avanzará todo, especialmente en lo personal y laboral.

El Horóscopo Negro compartió las predicciones para cada signo del 22 al 26 de septiembre, permitiendo dar un vistazo a cambios, decisiones y giros que llegarán a la realidad de más de uno.

Aries

Lleva días deseando desconectarse del mundo, pero su mente está en constante movimiento. La lección de esta semana es: paciencia con usted mismo. No debe juzgarse y evite pensar tanto para no enredarse.

“En el amor, la temporada de Libra lo pone en modo social. Más despreocupado, más abierto, con ganas de conocer gente sin dramas ni presiones”.

Tauro

Estos días no debe esperar nada de nadie y tampoco que llegue esa persona con las palabras que deseaba oír. Debe buscar las oportunidades, pues son las que valen mil veces más que las que caen del cielo.

“Esta semana empieza también un trabajo heavy, de esos que remueven todo: dejar de compararse con los demás, dejar de medir su vida con la regla ajena”.

Los signos lidiarán con cambios inesperados. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Géminis

Vuelve la calma tras aquella temporada de revoluciones. Es el instante para respirar y poner en orden todo, llevando a decisiones definitivas. Cualquier camino que elija marcará un antes y un después, cerrando un capítulo para empezar uno nuevo.

“La tensión en sus relaciones, sobre todo en el amor, ha sido una montaña rusa”.

Cáncer

Recibirá noticias que lo llenarán de orgullo y autoestima. Empezará a dar frutos eso que, desde el último año, hizo y que no parecía fluir. Puede estar relacionado con el trabajo o el desarrollo.

“Dese ese aplaudo que lleva meses mereciendo. El Sol entra en Libra el lunes y trae buenas noticias para su corazón: se vuelve más tierno, más emocional”.

Leo

Las buenas noticias llegarán esta semana, pues llevaba un tiempo en solo responsabilidades y ocupaciones. Habrá una noticia que lo va a sacudir.

“Relájese un poco, abra los ojos y deje que la alegría lo sorprenda. La temporada de eclipses le ha tenido dándole vueltas a todo”.

Virgo

Nunca ha sido de captar las miradas, por lo que se agobia de sentir que el mundo espera mucho de usted. Estos serán para quitarse pesos de encima y por fin respirar sin tener que cumplir expectativas de nadie.

“En las relaciones viene una lección importante: hay gente que se va y gente que llega, y así es la vida”.

Libra

Esta semana viene fuerte porque arranca su temporada. Prepárese porque solo llegarán buenas noticias y oportunidades, llenándose de una energía increíble. Será considerado el rey/reina del zodiaco por este tiempo.

“Felicidades porque, por fin, después de todo, se lo merece. Siendo sinceros, las últimas semanas han sido un caos total”.

Escorpio

Es clave rodearse de energía positiva y de gente que no se robe lo bueno. Invierta su tiempo en quienes le suben las vibras, pues, aunque es muy oscura su aura, realmente tiene un corazón enorme que necesita ser querido y protegido.

“Abrácese a quienes le abrazan de verdad. Se despierta toda su fuerza, su poder y su valentía”.

Sagitario

El cuerpo manda señales desde hace mucho y es importante no ignorarlas. El estrés, el cansancio y los pequeños problemas de salud harán que se trate como un templo. Es importante que limpie su energía.

“Al igual que debe cuidar su cuerpo, cuide su corazón. Sabe que no está en su mejor momento, y no pasa nada”.

Signos beneficiados por el final de septiembre. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Capricornio

Debe silenciar el ruido que lo rodea. Réstele importancia a las personas que hablan sin saber y que se creen con derecho a opinar sobre su vida. Filtrará y dedicará su tiempo distinto, enfocándose en quien lo merece.

“La mejor respuesta es ignorar y poner su atención en las personas que siempre han estado ahí, esas que le apoyan en todo momento, en lo bueno y en lo malo”.

Acuario

El mood de esta semana está raro, como si le costara encajar en lo que pasa por su vida. No sabe cómo sentirse ni qué paso dar. Aunque se siente un poco perdido, es necesario y normal para dejarse llevar.

“Déjese llevar, confíe en que su propio instinto lo va a ir guiando, incluso cuando parezca que no. En lo laboral, su intuición ya le está avisando que se vienen cositas”.

Piscis

Es una semana para hacer limpieza emocional. Lleva tiempo aplazando esto, pero es bueno para dejar esas dudas, miedos, indecisiones en relaciones y en la propia cabeza. Se ha sentido atrapado en relaciones que no llevan a ningún lado, por lo que es momento de decir: ‘Basta’.