Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 13 de enero

El astrólogo comentó acerca de lo que veía venir para la mitad del primer mes del año.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

13 de enero de 2026, 12:33 p. m.
Niño Prodigio: predicciones para todos los signos.
Niño Prodigio: predicciones para todos los signos. Foto: Instagram @ninoprodigio

Con la llegada de la segunda semana de enero de 2026, se configura un panorama marcado por la renovación, donde los cambios, advertencias y vaticinios toman fuerza para los doce signos del zodiaco. En este arranque del año, la dinámica astral adquiere un papel protagónico y se posiciona como una guía para quienes ven en la astrología una forma de interpretar y anticipar el rumbo de los próximos días.

Horóscopo, predicciones y advertencias de este martes 13 de enero de 2026 para cada uno de los 12 signos del zodiaco

En medio de este escenario, El Niño Prodigio continúa consolidándose como una de las figuras espirituales de mayor influencia en el ámbito hispanohablante. Su estilo cercano y sensible al momento de explicar los movimientos de los astros, junto con la profundidad emocional de sus mensajes, le ha permitido fortalecer una comunidad fiel que sigue de cerca cada una de sus orientaciones.

Fiel a su estilo, el astrólogo dominicano dio a conocer recientemente un nuevo contenido audiovisual a través de sus redes sociales, especialmente en YouTube e Instagram. En este material compartió sus análisis y predicciones correspondientes al martes 13 de enero de 2026, una fecha ubicada en el tránsito hacia el segundo fin de semana del año, cargada de simbolismo y expectativas energéticas.

Horóscopo del 13 de enero de 2026

Aries, Leo y Sagitario

“Los cambios activan tu deseo de avanzar y renovarte, tanto en lo material como en lo personal. Improvisar, apoyarte en otros y darte espacios de pausa te devuelve fuerza y claridad”.

Gente

Ella es la joven actriz acusada de asesinar a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión

Gente

Acusan a Julio Iglesias de agresión sexual; dos exempleadas hablaron y lanzaron fuertes testimonios

Gente

Él era Fernando Torres, piloto que voló avioneta de Yeison Jiménez y que murió en el accidente

Gente

¿Juego sucio en el ‘Desafío Siglo XXI’? El fuerte choque entre Kevyn y Rata que terminó en una dolorosa lesión

Gente

Valentino Lázaro no bajó de “morronguita” a Marcela Reyes en ‘La casa de los famosos 3’, se ventilaron verdades en fuerte agarrón

Gente

Jhonny Rivera destapó cómo Pipe Bueno alertó sobre accidente en el que murió Yeison Jiménez; nadie sabía: “No me contesta”

Gente

Se conoce lo que habría hecho piloto de Yeison Jiménez en el aire segundos antes de que avioneta cayera y explotara

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy viernes, 9 de enero

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 8 de enero

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy miércoles, 7 de enero

Tauro, Virgo y Capricornio

Las relaciones, el aprendizaje y la vida social se mueven con intensidad y oportunidades nuevas. Ajustar planes, comunicar con cuidado y abrirte a experiencias compartidas fortalece tus vínculos”.

Géminis, Libra y Acuario

“El foco está en ordenar ideas, trabajo y recursos sin dejarte llevar por tensiones externas. Pausar, respirar y sostener una estrategia clara mejora resultados y estabilidad”.

Cáncer, Escorpio y Piscis

Tu magnetismo crece y te impulsa a seguir deseos auténticos y decisiones valientes. Confiar en señales internos y cuidar tu energía emocional abre caminos inspiradores”.

Más de Gente

Ella es Danitza Pilco la promesa del cine peruano que terminó detenida por la muerte de su pareja"

Ella es la joven actriz acusada de asesinar a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión

Julio Iglesias acusado de agresión sexual por dos exempleadas

Acusan a Julio Iglesias de agresión sexual; dos exempleadas hablaron y lanzaron fuertes testimonios

Fernando Torres, piloto de aeronave de Yeison Jiménez

Él era Fernando Torres, piloto que voló avioneta de Yeison Jiménez y que murió en el accidente

Tensión en el ‘Desafío Siglo XXI’: intenso choque entre Kevyn y Rata

¿Juego sucio en el ‘Desafío Siglo XXI’? El fuerte choque entre Kevyn y Rata que terminó en una dolorosa lesión

Pelea entre Valentino Lázaro y Marcela Reyes en 'La casa de los famosos 3'

Valentino Lázaro no bajó de “morronguita” a Marcela Reyes en ‘La casa de los famosos 3’, se ventilaron verdades en fuerte agarrón

Jhonny Rivera y Yeison Jiménez se han mostrado preocupados por los hechos de inseguridad en Colombia.

Jhonny Rivera destapó cómo Pipe Bueno alertó sobre accidente en el que murió Yeison Jiménez; nadie sabía: “No me contesta”

Yeison Jiménez y el piloto que también murió en trágico accidente.

Se conoce lo que habría hecho piloto de Yeison Jiménez en el aire segundos antes de que avioneta cayera y explotara

Niño Prodigio: predicciones para todos los signos.

Predicciones del Niño Prodigio para hoy martes, 13 de enero

La plaza de corabastos fue el epicentro de un sentido homenaje al cantante Yeison Jiménez

Multitud despidió a Yeison Jiménez en Medicina Legal al ritmo de ‘Por qué la envidia’

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy

Horóscopo, predicciones y advertencias de este martes 13 de enero de 2026 para cada uno de los 12 signos del zodiaco

Noticias Destacadas