Horóscopo, predicciones y advertencias de este martes 13 de enero de 2026 para cada uno de los 12 signos del zodiaco

Plataformas digitales, desde redes sociales hasta blogs especializados, han abierto un escenario donde el lenguaje zodiacal se transforma, se adapta y dialoga con personas en la actualidad

En ese terreno aparece con notable presencia Nana Calistar, la astróloga mexicana que rompió con la formalidad clásica del género.

Su estilo franco y relajado le permitió construir una marca personal famosa y abrirse paso en este mundo que cada día llama más la atención tanto.

Cada signo zodiacal tiene colores que resuenan con sus características más profundas. Foto: Getty Images

Horóscopo de este martes 13 de enero

Aries

“Cada vez que busques mejorar en algún aspecto de tu vida, primero pregúntate por qué lo haces y para quién lo haces. Que esos cambios sean por ti y para tu bienestar, no para quedar bien con nadie ni para llenar expectativas ajenas. Cuando haces las cosas desde el amor propio, todo fluye mejor y hasta la vida te aplaude. No te traiciones por complacer, porque luego el coraje es contigo mismo”.

Tauro

“Se visualiza la posibilidad de un viaje y de un reencuentro con familia que llevas tiempo sin ver. Ese contacto te va a recargar el alma y te hará recordar de dónde vienes y hacia dónde quieres ir. En el amor, podría surgir interés por una persona de Acuario, Cáncer o Sagitario; notarás claramente sus sentimientos hacia ti. Si ambos ponen ganas, tiempo y compromiso, esto puede convertirse en algo duradero, pero no te aceleres, deja que todo se dé a su ritmo”.

Geminis

“Cuida mucho tu alimentación en estos días, porque andar comiendo a deshoras o en la calle te puede salir caro. Hay riesgo de infecciones y, aparte, podrías subir de peso más rápido de lo que imaginas. No es regaño, es consejo de señora: lo que te metes a la boca se refleja en el cuerpo y en el ánimo, así que bájale tantito a los excesos y cuida tu estómago”.

Cáncer

“Si ya tienes una relación, no bajes la guardia y busca maneras de consentir más a tu pareja, en lo emocional, en lo cotidiano y hasta en lo travieso. A veces te pierdes atendiendo cosas sin importancia y terminas descuidando lo que sí vale la pena. Recuerda que el amor también se trabaja todos los días, no solo cuando hay ganas”.

Leo

“Arrancas la semana con cambios importantes y una mentalidad mucho más positiva, como si por fin te cayera el veinte de que sí puedes lograr todo lo que te propones, pero solo si dejas de dudar tanto de ti. Tu energía anda alta, tus ideas claras y las ganas de salir adelante se notan, aunque no faltará el roce con una persona muy importante para ti. Las diferencias van a salir a flote porque ninguno querrá ceder, y ahí es donde tienes que bajarle dos rayitas al orgullo, porque no todo se gana imponiéndose”.

Virgo

“Ya es momento de sacudirte toda esa basura emocional que te viene estorbando desde hace rato. Te tomas demasiado en serio comentarios de gente que ni te suma ni te resta, y eso solo te desgasta. Aprende a filtrar lo que escuchas, porque no toda opinión merece tu atención ni tu energía. Hay personas que hablan desde su frustración, no desde la verdad, y tú no tienes por qué cargar con eso”.

Libra

“Deja ya de vivir situaciones que no te corresponden, no te metas donde no te llaman y, sobre todo, no intentes cambiar quién eres para quedar bien con personas que solo se te acercan cuando quieren algo o cuando les conviene. Quien te quiere, te acepta como eres; y quien no, que siga su camino. Aprende a decir “no” sin sentir culpa, porque no todo el mundo merece tu tiempo, tu energía ni tu corazón”.

Escorpio

“Si tienes pareja, es momento de consentir más y de dejar de sacar errores viejos cada que hay un pleito. No puedes avanzar si sigues trayendo el pasado como arma en cada discusión. Perdona de verdad o suelta, pero no te quedes a medias, porque eso solo desgasta la relación y tu paz. A veces amar también es saber cerrar la boca a tiempo”.

Sagitario

“Es momento de aprender a ser más cariñoso contigo mismo, de amarte, quererte y reconocer que lo más importante que tienes ahora eres tú, junto con tus sueños y anhelos. Se vienen días de mucha reflexión, donde tendrás que tomar decisiones importantes que marcarán el rumbo de tu vida, así que no actúes a lo loco ni por impulso”.

Capricornio

“Mucho cuidado con los amores de una noche, porque aunque al principio se sienten bien sabrosos, después pueden chingarte la autoestima más de lo que imaginas. No es momento de andar creyendo en segundas oportunidades ni de reciclar historias viejas; es tiempo de buscar caminos nuevos, más firmes y más claros, que te ayuden a estabilizar tu vida y a construir lo que de verdad quieres para ti”.

Acuario

“Un trámite importante tendrá que esperar; no es el momento adecuado para moverle a eso, así que no te desesperes ni forces situaciones. En el trabajo, todo lo que tenga que ver con ventas o negociación pinta excelente para mejorar tus ingresos, así que muévete, ofrece, propone y no tengas miedo de mostrar lo que sabes hacer”.

Piscis

“Se visualiza un amor de una noche esta semana, de esos que llegan intensos, rápidos y bien sabrosos, pero no te enamores tan rápido ni te hagas historias antes de tiempo. Deja que las cosas fluyan solitas y tomen su curso, porque luego te ilusionas de más y el golpe es para ti. Disfruta el momento, pero con los pies bien puestos en la tierra”.