Protagonista de Matilda llegará a Colombia; este es el evento en el que podrá conocerla

Recientemente, los admiradores colombianos de la actriz se llenaron de emoción, pues por medio de la cuenta oficial de la Comic On Colombia y Corferias, se dio a conocer que próximamente estará de visita en Colombia para compartir con sus seguidores durante tres días en el marco del importante evento.

“¿Me regala una arepa, por favor? ¿Por qué estoy practicando español? Porque voy la Comic On Colombia. Estaré en Medellín el 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre”, fueron las primeras palabras que pronunció la estrella de Matilda frente a las cámaras.

Posteriormente, afirmó: “Estoy muy emocionada de ir a Medellín, estoy muy emocionada de visitar Colombia. No solo es mi primera vez allí, también es mi primera vez en Sur América”.

Las razones por las que Mara Wilson quiere llegar a Colombia

“He escuchado muchas cosas buenas sobre la gente, la comida, el idioma y la belleza del país y honestamente, no puedo esperar más. Estoy muy emocionada y le estoy diciendo a todos que estoy muy feliz de ir y no puedo esperar para conocerlos a todos (...) Así que vengan al Comic On Colombia en Medellín este 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Chao pues”.