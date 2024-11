Queen Juandy revela en SEMANA las críticas que recibió al reemplazar a Valentina Taguado en ‘Los 40′, ¿irá a ‘La casa de los famosos’?

Durante varias semanas en las que Valentina Taguado, una de las presentadoras de Los Impresentables de Los 40 estuvo de vacaciones. Esta fue la oportunidad perfecta para que Queen Juandy, una de las influenciadoras más reconocidas de Colombia, llegara a las cabinas del programa de radio para ser su reemplazo y acompañara a Roberto Cardona y Pipe Flórez en la sección con más acogida de las redes sociales.

Durante este periodo, la creadora de contenido brilló detrás de los micrófonos y las cámaras, además de hacer reír a los oyentes con la naturalidad, sencillez y ocurrencias que la caracterizan. Sin embargo, según ha mencionado, recibió algunas críticas a través de internet, pues hay personas que no habrían conectado con su forma de ser.

Queen Juandy reemplazó a Valentina Taguado en 'Los Impresentables' de 'Los 40'en sus vacaciones. | Foto: Instagram @queenjuandy

En entrevista con SEMANA, Queen Juandy se sinceró y confesó cómo se sintió al vivir esta experiencia: “Me fue muy bien, yo ya había hecho radio con Los 40 antes, estoy muy feliz de haber hecho el reemplazo de Vale, me dieron duro porque Colombia es un país que no está preparado para las personas como yo, pero las personas como yo nos mostramos porque estamos, porque existimos y porque somos”, expresó.

Sin embargo, manifestó el gusto que tiene por los medios de comunicación como la radio y la televisión, pues en varias ocasiones ha hecho parte de importantes programas y producciones y ha disfrutado la experiencia.

“Ojalá pueda trabajar en televisión, me gusta mucho. ¿Juandy en La casa de los famosos? No sé, no sabe, no responde, sin comentarios, ojalá, ojalá”.

¿Cómo empezó Queen Juandy en la creación de contenido digital?

En conversación con este medio de comunicación, la influencer de 22 años reveló la razón por la que decidió crear contenido para distintas plataformas de redes sociales y cómo ha cambiado su perspectiva sobre este oficio con el paso del tiempo.

¿Queen Juandy estará en la segunda temporada de 'La casa de los famosos'? | Foto: Instagram @queenjuandy

“Llevo más de 11 años y comencé porque en ese momento, yo era superinmadura y decía ‘quiero ser famosa’ y con los años me comencé a adentrar a los temas de mostrar de pronto un poco lo que fue mi transición y mi cambio al mundo, porque creo que eso no lo había aquí en Colombia y no había una mujer trans como yo. Yo valoro mucho que la televisión colombiana haya tenido a Endry Cardeño, en realities a Mara Cifuentes, pero yo me quería despegar de esa idea de cabello largo, con senos, superlampiña y sin pelos en ninguna parte, que son mujeres divinas y espectaculares, pero que no son la mujer que yo quería ser”.

Además, habló del factor diferenciador que tiene su contenido y la razón por la que cree que ha tenido éxito en el crecimiento orgánico de sus cuentas,

“Yo fui mi propia mujer y eso inspiró a muchas personas, eso es lo que más agradezco. Qué bonito hacer comunidad al ser uno mismo, yo soy yo; yo, cuando tengo que echar el madrazo, lo hago; cuando me quiero reír, me río; cuando quiero llorar, también lo hago, porque eso es ser muy humano. Y la gente deshumaniza mucho a la gente que tiene muchos seguidores porque son famosos, yo no soy famosa. A mí me conocen en mi casa y me conoce la gente, pero no amor”.

Para finalizar, invitó a sus seguidores a perseguir sus sueños y trabajar fuertemente en los proyectos que les apasionan para tener éxito y poder superar sus propias expectativas.

“Uno tiene que ser feliz y hacer lo que a uno le mueva el corazón, le mueva el ser y le transgreda el alma, eso es lo que uno tiene que hacer”, afirmó.