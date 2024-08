Valentina Taguado confesó cómo fue su última cita con Javier Acosta tras “casarse” y lo feliz que la “hizo”

“Yo le dije que lo quería visitar y que lo quería abrazar, y me dio la oportunidad de hacerlo, lo fui a visitar. Ahora bien, dato no menor, ‘nos casamos’. Simbólicamente, nos casamos y hasta me dio anillo, yo le di un aretico porque no tenía más. Entonces nos casamos, simbólicamente, palabras de él: ‘Hasta que la muerte nos separe’”, manifestó la comunicadora.