El último video que grabó Javier Acosta antes de su eutanasia; murió entre risas y baile: “Me voy de este mundo”

¿Cuál es el hongo que contrajo Javier Acosta?

De acuerdo con la enciclopedia médica de Estados Unidos, “la Candida auris (C auris) puede ocasionar una infección grave en los pacientes que se encuentran en un hospital o en una residencia de ancianos. Estas personas a menudo ya están muy enfermas. Las infecciones por C auris, por lo general, no mejoran con medicamentos antimicóticos. La infección por C auris es poco frecuente en las personas saludables”.

“Estaré alentando desde lo más alto. Mi familia me apoya. Saben que es lo mejor. No es fácil tener una infección así. Pero no puedo más. Me duele no ver crecer a mi hija. Les pido que me acompañen el día de mi funeral y en la misa. Gracias por su amistad. Me voy agradeciéndoles”, finalizó Javier Acosta, quien en falleció esta tarde a los 36 años de edad.