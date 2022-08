Recuerdan cómo se veía Shakira cuando salió en ‘Vivan los niños’

La colombiana es una de las artistas más conocidas a nivel mundial. Su talento la ha llevado a ser un ícono de la música latina generación tras generación.

Aunque en los últimos días se ha visto envuelta en conflictos con la Fiscalía de España, que la acusa de haberse servido de un “entramado societario” creado, supuestamente, años antes para no tributar en ese país desde 2012 al 2014.

Además de su ruptura con el futbolista español Gerard Piqué, con quien en estos momentos se encuentra en una disputa por la custodia de sus hijos, Shakira sigue presente en el corazón de su público. Muestra de ello, fue el día que le gritaron en un partido del Barcelona FC y Real Madrid realizado en Las Vegas a su expareja: “Shakira, Shakira” mientras lo abucheaban.

El público no perdona los cachos de Piqué a Shakira



Gerard Piqué tocaba el balón y era abucheado por todo el público que asistió a estadio en Las Vegas para ver el partido entre Barcelona FC y Real Madrid



"Shakira, Shakira, Shakira", gritaban en apoyo a la cantante colombiana pic.twitter.com/AsMv19skVE — Gabriel Ramos (@periodistagabo) July 24, 2022

Entre tanto, el talento de la barranquillera es innato desde los primeros años de vida, donde demostró el potencial para la escritura. Muchas de las letras de sus canciones siempre han estado guiadas con el movimiento de sus caderas.

La música árabe la cautivó y para la historia quedó este video que se viralizó en las redes sociales que data de 1988, cuando la colombiana tenía 11 años de edad y participaba en un concurso musical.

Con un vestido árabe y una voz inconfundible, la famosa dejó vislumbrar lo que sería su carrera musical por los próximos 30 años.

El día que Shakira cantó en ‘Vivan los niños’

De acuerdo con una reseña, en 1985 Josefina Torres llevó a cabo un concurso llamado Buscamos el artista infantil, lugar en donde conoció a la artista barranquillera y vio su talento. Años más tarde, la presentadora tuvo la oportunidad de crear Vivan los niños, un programa musical.

Con tan solo 10 años de edad, Shakira cautivó a su público con un vestido amarillo y con un sencillo musical del grupo Mocedades.

“Yo quisiera dedicarle a los niños, a todos los vendedores del mundo y a todos los padres, esta canción del grupo Mocedades que se llama El vendedor”, dijo iniciando su presentación.

Seguido de esto, interpretó una de las canciones que quedaría en la memoria de sus seguidores.

“En la plaza vacía nada vendía el vendedor aunque nadie compraba no se apagaba nunca su voz. Voy a poner un mercado entre tantos mercaderes para vender esperanzas”, es la letra de dicha composición.

El video ha circulado por redes sociales recordando, una vez más, el talento de la colombiana.

Dos años más tarde

Luego, concedió una entrevista donde habló sobre el inicio de su carrera:

“Yo prácticamente tengo como dos años cantando y me ha ido muy bien. Bailando tengo más tiempo. Yo comencé a bailar árabe (...) desde los cinco años, y entonces toda la vida me ha gustado más el baile. El canto lo vine a descubrir hace como tres años y dos años estoy participando en la televisión, y actuaciones y presentaciones”, señaló en otra entrevista en su momento, asegurando “que yo no descuido mis estudios”.

Shakira sigue haciendo historia

En conclusión, la famosa sigue haciendo historia con sus canciones, una de ellas la hizo en colaboración con Raw Alejandro titulada Te felicito, que se lanzó el pasado 22 de abril, y que hasta el momento, acumula los casi 270 millones de reproducciones en YouTube.

Sus fans siguen hablando de ella y sus triunfos:

“Hablemos de cómo una canción en español de Shakira es capaz de ser top a nivel mundial! El poder que únicamente posee tremenda reina! Larga, muy larga vida a la reina latina de la música”, escribió una internauta.