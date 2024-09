Ricardo Quevedo se salió de casillas en aeropuerto y se “agarró” con agente de migración: “Hijo de p...”

Ricardo Quevedo es uno de los comediantes más reconocidos del país sobre todo por participar en shows de humor como Los comediantes de la noche, Stand-up comedy, y recientemente, por su participación en Los de la culpa, programa en el que está junto a Tavo Bernate, Santiago Rendón, Tato Devia, Iván Marín y Henry Delgado.

En uno de los más recientes shows, que se transmiten cada lunes a las 9:00 p. m. a través de su canal de YouTube, Ricardo Quevedo habló de una experiencia incómoda y molesta que vivió durante un vuelo, pero sobre todo cuando al llegar al destino intentó ingresar al país.

De acuerdo con lo que contó el comediante, al llegar a control migratorio en Guatemala, le pidieron la visa americana, documento requerido para entrar a Estados Unidos pero no a dicha nación, lo que desató una discusión entre él y el agente de migración.

Ricardo Quevedo | Foto: Instagram: @cejaspobladas

“Cuando fui a Guatemala [...] no me han jodido en ningún país, solo en Guatemala porque me agarré con un agente. Estaba entrando y yo tengo tolerancia un poco bajita. Me tocó el primer vuelo y no había dormido un culo y el viaje fue una mierd..., entonces llegué emput...”, comenzó contando Ricardo.

Luego añadió que al serle solicitado el documento todo se empezó a poner muy tenso: “llegué y el agente me pidió la visa americana en Guatemala. Estábamos en migración y me preguntó: ‘¿Usted tiene visa americana?’ y yo respondí: ‘Sí señor. Tengo dos pasaportes porque el que tiene la visa ya se llenó y tuve que sacar otro diferente, donde no está la visa. Entonces solo llevé el pasaporte actual, ya que pensé: ‘Allá no piden visa, voy para Guatemala’”.

El comediante, también conocido como ‘Cejas pobladas’, empezó a sentir mal genio por la situación y se enfrentó a la persona de migración: “El agente me dijo: ‘Es que necesitamos la visa americana para dejarlo entrar’. Le respondí: ‘¿Es que ustedes se volvieron Estados Unidos y yo no sabía? ¿Son un nuevo estado o qué? No vengo a Estados Unidos, vengo a Guatemala”, contó Quevedo en el programa.

Si bien el momento y la conversación ya estaba muy tensa, Ricardo explotó cuando de migración le dicen que la mayoría de colombianos entran al país únicamente con el fin de robar.

“Y empezamos a discutir ahí con ese hijo de... y decía es que acá hay mucho colombiano que viene a robar, así me dijo el hijo de..., pero ‘a robar qué en Guatemala? A Ricardo Arjona será' y empezamos a pelear ahí”.

Liss Pereira y Ricardo Quevedo | Foto: Foto: Instagram @lisspereira