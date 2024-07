Sale a la luz motivo de la disputa entre hija y la última pareja del cantante Darío Gómez: “Yo no demandé por un televisor”

“ Yo no estuve de acuerdo con esa relación porque para mí ella es una prima, yo le dije a mi papá: ‘Con tantas mujeres que hay en el mundo y elige una sobrina. No, no estoy de acuerdo’ ”, contó en la charla con el medio.

“Luego de la muerte de mi papá, ella estaba en la finca que tenemos en La Tebaida, propiedad de Darío Gómez, incluso queríamos que se quedara un tiempo mientras pasaba el luto, porque no la íbamos a sacar. Ella nos dijo que quería quedarse un tiempo y mi hermano le dijo: ‘Quédese 15 días o un mes, no hay problema”, agregó.

“Hay cosas que debió haber respetado. No es hablar mal de los demás, sino es mirar por qué se hizo una demanda, no la hizo mi mamá, la hice yo Catalina Gómez porque hay cosas que no se debió llevar. Alguna vez quiero hablar con ella y que me explique bien lo que pasó. No debería haber una guerra donde no debe existir”, aseguró.