Sale al mercado Barbie inspirada en el cantante mexicano Juan Gabriel. Este es el precio

Uno de los artistas de música popular más famosos y que hoy en día es leyenda musical mexicana, le sacaron su propia muñeca Barbie la compañía Mattel, como un homenaje a uno de los artistas más influyentes de la música, la compañía de juguetes quiso inspirarse en Alberto Aguilera Valadez.

En el atuendo de la Barbie de Juan Gabriel consta de un atuendo de mariachi negro con dorado, traje que tiene motivación por el memorable concierto en el Palacio de Bellas Artes.

La chaqueta es negra con bordados dorados que se extienden a lo largo de las solapas y los puños, además es ajustada al cuerpo, agregando un toque de elegancia al conjunto. Así mismo se suma al vestuario el jumpsuit ajustado de color negro, con una franja dorada en los laterales, resaltando el diseño con el brillo.

Juan Gabriel amaba la cultura mexicana y siempre lo destacaba en sus presentaciones.

LAS VEGAS - NOVEMBER 04: Honoree Juan Gabriel performs onstage at the 2009 Person Of The Year Honoring Juan Gabriel at Mandalay Bay Events Center on November 4, 2009 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Rodrigo Varela/WireImage) | Foto: WireImage

¿Cuánto cuesta y dónde se puede comprar la Barbie de Juan Gabriel?

Esta nueva muñeca que ha sido protagonista en el mercado, se ha convertido en una pieza de colección que hasta el momento solo se encuentra en internet. Los medios para adquirirla es a través de Amazon en México, mientras que en Estados Unidos se encuentra disponible en tiendas como Target, Walmart, y Mattel Creations.

Su precio oscila en los 55 dólares, que equivalen aproximadamente 226.987 pesos colombianos. Es importante que quienes quieran comprar en tiendas físicas en México, hasta ahora, no se ha anunciado su disponibilidad, por lo que los seguidores y fanáticos del artista deberán estar atentos a futuras actualizaciones.

La muñeca, que forma parte de la línea ‘Signature’ de Barbie, está inspirada en uno de los trajes más emblemáticos que Juan Gabriel usó durante su icónico concierto en el Palacio de Bellas Artes en 1990.

LAS VEGAS - NOVEMBER 05: Juan Gabriel performs onstage at the 10th Annual Latin Grammy Awards held at Mandalay Bay on November 5, 2009 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Michael Tran/FilmMagic) | Foto: FilmMagic

Éxitos musicales de Juan Gabriel

Así fue, Hasta que te conocí, Porque me haces llorar, Yo no nací para amar, Caray, Abrázame muy fuerte, Ya lo sé que tú te vas, El Noa-Noa, Se me olvidó otra vez.

Así mismo, en el año 1999 la revista Billboard lo reconoció como ‘La Leyenda latina’ y con esto lanzó una publicación donde reconoció el impacto global de sus canciones tanto en EE. UU. como en el mundo.