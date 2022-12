Sara Uribe habló sobre qué pasó con el hombre con el que se besó en un bar: “Me da pena”

Sara Uribe es una de las mujeres más populares en la farándula colombiana. La ganadora de Protagonistas de nuestra tele 2012 en su cuenta personal de Instagram cuenta con una comunidad de más de 6,8 millones de seguidores, quienes permanecen atentos a todos los detalles que involucran a la empresaria.

La vida sentimental de la presentadora ha sido objeto de interés entre sus fanáticos. Su última relación conocida fue con Freddy Guarín, el padre de su hijo Jacobo. Sin embargo, desde entonces no ha hecho público otro amorío.

Hace un par de meses, los reflectores volvieron a apuntar hacia Sara Uribe por un video que se volvió viral en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la modelo besa apasionadamente a un misterioso hombre en medio de una fiesta.

Si bien la identidad del hombre que protagoniza el video junto a Sara Uribe sigue siendo desconocida, algunos usuarios auguraron una eventual nueva historia de amor para la modelo. “Bueno, ya era hora. Me alegra”; “me encanta”; “qué bueno, ya estaba preocupada por ella porque no conseguía novio”; “Déjenla en paz, todos merecemos felicidad”; “Ella es hermosa”; “Que sea feliz”; “Se lo merece, se ven muy bien. Qué ricooo”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los internautas.

Ante la oleada de reacciones que tuvo el video en su momento, Sara Uribe se pronunció a través de su cuenta de Instagram y dijo: “Si me preguntan, yo digo que era un besito muy rico. Tan envidiosos ustedes, hace rato no besábamos. Además, lindo pa’ linda, ya qué”.

No obstante, aunque en ese instante, Sara Uribe no reveló la identidad del hombre con quien protagonizó el apasionado beso, varios seguidores permanecieron a la expectativa por el desenlace de la historia. Pues bien, actualmente un internauta se atrevió a preguntarle a la modelo qué pasó con el muchacho, ¿solo fue un beso de una noche o resultó en una relación sentimental?

A través de sus historias de Instagram, luego de expresar que se siente ‘entusada’, pese a que no le gusta nadie, la celebridad colombiana confesó, gracias a la dinámica de preguntas y respuestas de la red social, los motivos por los cuales el beso en una discoteca de Medellín no terminó en algo serio.

El seguidor comentó: “Así como conociste al de la discoteca jajaj”, a lo que Uribe respondió: “No, porque uno ni siquiera lo ha conocido. Uno le da un besito y ya ustedes lo boletean, y se espantan. ¿Entonces? No me dejan ni tener intimidad. Si ustedes me dejaran besarlo, al otro día conocerlo y no lo espantan de la manera en que lo hicieron, pues hasta uno se atreve a besarse al que le gusta. Pero ya después de esa boleteada que me pegaron con ese muchacho, ya que voy a volver a buscarlo. Ya me da pena”.

Descartó prótesis en sus glúteos

No es la primera vez que Sara Uribe habla sin tapujos con sus seguidores, a quienes incluso les cuenta qué cirugías tiene y qué partes de su cuerpo son naturales, como ocurrió días atrás.

“Hoy subí esta historia y he recibido mensajes preguntándome que si tengo prótesis en la nalga. Y no. No tengo. Mi nalga es mía. Cuando hablé de prótesis me refería a prótesis mamarias, porque yo sí tengo implantes en los senos”, respondió la también presentadora de televisión.

Según ella, está feliz con sus prótesis, en especial porque no ha tenido complicaciones en salud por cuenta de ellas, de ahí que no tenga contemplado retirarlas.

“El síndrome de Asia (que era la pregunta que me estaban haciendo) es una patología que está acompañada por muchos síntomas corporales y emocionales, y se cree que es por las prótesis mamarias. Yo no he sentido nada raro por ahora y sigo con mis senos igualitos, con prótesis y estoy feliz. Me encantan”, agregó.

En cuanto al síndrome de Asia, al que hizo alusión Sara Uribe, es considerado “un grupo de enfermedades mediadas por una reacción inmunológica secundaria a la exposición a adyuvantes, generando múltiples síntomas, los cuales remiten posteriormente al retiro del agente causal”, de acuerdo con un artículo científico publicado por la Revista Colombiana de Cirugía Plásticas y Reconstructiva.