Se salió todo de control: tildan de satánica a Andrea Valdiri por disfraz de Halloween

Andrea Valdiri es una de las influencers colombianas con más alcance en las redes sociales. Después de haber estado un tiempo alejada de las plataformas digitales, volvió, como dicen por ahí, recargada y con mucho contenido, puesto que en los últimos días ha hecho a más de uno hablar sobre ella.

La semana pasada, por ejemplo, sorprendió a una de sus trabajadoras cuando le regaló un carro nuevo. Varios usuarios en las redes sociales cuestionaron el hecho de que le hiciera un obsequio de este tipo, mientras otros la felicitaron por su gesto de solidaridad con una persona que trabaja para ella. Antes le había regalado a otra de sus trabajadoras una moto.

¿Por qué la atacan ahora?

Este fin de semana, la creadora de contenido publicó un video en su cuenta de Instagram que algunos usuarios catalogaron como satánico, puesto que ella aparecía haciendo un baile bastante sugestivo, pues ya tenía el maquillaje de Halloween. Cabe recordar que año tras año, la Validiri sorprende a sus seguidores con este tipo de contenidos en sus redes sociales.

Algunos de los que vieron el video lo calificaron como “diabólico”. “No me gusta ver este tipo de cosas, pienso que si una persona habla tanto de Dios no debería de apoyar o realizar este tipo de monstruos, esto daña más las redes sociales, sea o no sea Halloween”, le dijo una de sus seguidoras.

De inmediato salieron otros de sus seguidores a decirle que le estaba haciendo una alusión a Satanás. “No creo que ella sepa a conciencia lo mucho que significa ese disfraz, lo que emite, lo que alude y el poder maligno que transmite a la cantidad de gente que la sigue, los disfraces demoníacos fueron inventados justamente para hacer alusión a la posesión de demonios en cuerpos ajenos”, fue otro de los comentarios que recibió la publicación.

Algunos fueron un poco más allá con sus palabras y afirmaron que la barranquillera había hecho un pacto con el diablo. “Entonces así es como tiene tanta plata, haciendo pacto con el diablo”. Otros usuarios a manera de broma dijeron que la creadora de contenidos se había convertido en una de las nuevas “iluminati”.

Otros, por su parte, defendieron a la creadora de contenido y cuestionaron la actitud “fanática” de algunos seguidores de la Valdiri. “La gente si es ridícula, es un disfraz y ya, solo por diversión”.

¿Piqué tendrá un hijo con Clara Chía? Esto dicen en España

Ya con su nueva relación, Gerard Piqué tiene proyectados planes serios con Clara Chía y, más allá de pensar en un futuro matrimonio, el actual futbolista del FC Barcelona tiene planteado tener un tercer hijo en un tiempo no muy lejano.

Esto lo informó el programa de televisión Socialité, del canal español Telecinco. Según la producción del medio, Piqué le confirmó el plan a su familia y amigos más cercanos: de su relación con Chía tendría mínimo un bebé. Se destaca que el deportista siempre expresó que quería tener tres hijos.

Sin lugar a dudas, esta noticia deja impactados a los seguidores tanto de Piqué como de Shakira, porque a pesar de que la colombiana terminara el vínculo sentimental con el español, pareciera ser muy pronto para que este se proyecte con Clara Chía para tener un hijo.

Asimismo, es oportuno señalar que se espera que esta información entregada por el programa Socialité sea confirmada por el mismo Gerard Piqué. Si bien esta nueva relación no inició de la mejor manera, el futbolista tiene claro su deseo de tener otro heredero.