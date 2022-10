Reconocido programa se va del Canal RCN; ¿llega a Caracol Televisión?

A lo largo de los años, diferentes producciones nacionales han marcado generaciones en la televisión colombiana. Entre la variedad de temáticas que se han abarcado, el suspenso y terror han estado a cargo de programas como Ellos están aquí.

Este ha sido un emblema de las noches de domingo del Canal RCN, ya que las historias paranormales simplemente no pasan de moda. En este, Rafa Taibo guía a su equipo a través de lugares en Colombia en donde las apariciones y la presencia de espíritus son parte del día a día.

Con especialistas en el tema y artefactos tecnológicos creados para detectar este tipo de presencias, el equipo fue contando tenebrosas historias en cada uno de los capítulos. No obstante, Ellos están aquí salió del aire y los seguidores empezaron a pedir una nueva temporada.

Ellos están aquí se despide de RCN y ahora tendrá nueva casa

En entrevista con el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, los protagonistas de la reconocida producción que atemorizaba a los televidentes confirmaron que el próximo año llegarán con nueva temporada y nuevos lugares cargados de actividad paranormal.

Rafa Taibo, director del programa, confirmó la fecha para el estreno de los nuevos capítulos y reveló que dejarán la televisión para sumarse al contenido de las plataformas de streaming. “El regreso del equipo original de Ellos están aquí será el 22 de enero en estreno mundial, cuatro horas de investigación escalofriante. Me ca*** del susto”, reveló el español.

No obstante, no se conocieron más detalles de la nueva temporada, es decir, no se sabe en dónde serán las locaciones en las que se realizaron las grabaciones.

Una vez se conocieron los detalles de este lanzamiento, los comentarios no tardaron en aparecer. Por un lado, los seguidores están felices porque el equipo original regrese con sus historias paranormales, pero también notaron la ausencia de Ayda Valencia en el evento, quien estuvo en el programa en sus últimas emisiones.

Por estos días, el equipo estuvo en la feria Sofa hablando de El Regreso de Ellos están aquí y de la alegría de volver a reunir al equipo para grabar este inquietante programa. Todos lo integrantes de la producción publicaron su emoción por volver en sus redes sociales.

Sin lugar a dudas este en un programa que volverá a reunir una gran audiencia dado que, este tipo de temas, inquietan y llaman la atención de muchas personas. Llega en nuevas plataformas, le dice adiós a RCN.

¿A qué se dedica en la actualidad ‘Fercho’, de ‘Francisco el Matemático’?

En el elenco de la década de los noventa había un personaje que se ganó el amor de los televidentes, Fercho. El joven estudiante fue interpretado por Jorge Monterrosa, quien fue una celebridad de los 2000. Sin embargo, en la actualidad las cámaras no hacen parte de su vida.

El actor decidió dedicarse al mundo de la actuación de una manera diferente: montó una productora audiovisual en Ecuador. Allí estuvo hasta que Rafael Correa, expresidente de este país, cerró el canal para el que Monterrosa prestaba servicios con su productora.

Una vez perdió todo en dicho país, regresó a Colombia y trabajó en producciones como Juego limpio, Chepe fortuna y Sala de urgencias. Además, participó en series de Netflix como Narcos y El cartel de los sapos, el origen.

No obstante, en estas últimas no tuvo personajes principales. En la actualidad, es maestro de actuación para jóvenes de escasos recursos que sueñan con volverse grandes actores en el país.